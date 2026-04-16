Elly de la Cruz llegó a seis cuadrangulares y Cincinnati sigue firme

Elly de la Cruz llegó a 11 vueltas empujadas con su sexto vuelacercas del curso. ( AFP )

A medida que los Rojos han buscado y buscado su identidad ofensiva, y más carreras, a principios de la temporada 2026, un jugador ha sido un epicentro constante de producción para el club. Nadie ha proporcionado más ofensiva para Cincinnati esta temporada que el novato de primera base Sal Stewart.

El calentador de principios de temporada de Stewart alcanzó un nuevo nivel en la victoria del miércoles por 8-3 sobre los Giants en el Great American Ball Park, lo que le dio a Cincinnati los dos primeros partidos de la serie de tres partidos.

El jugador de 22 años tuvo dos jonrones y seis carreras impulsadas después de hacer un par de jonrones de tres carreras en las dos primeras entradas.

"Está encerrado. Es un gran bateador y sabe mucho", dijo la campocorta Elly de la Cruz, quien despachó jonrón al campo central en la cuarta entrada que recorrió 442 pies proyectados por Statcast. "Él conoce muy bien la zona. Es un gran trabajador. Me gusta la forma en que ha estado jugando".

No es solo que Stewart esté pegando jonrones. Sus tres pelotas largas en las últimas dos noches, y seis de sus siete en general esta temporada, han sido golpeadas por el opuesto por el bateador diestro.

"Esa es una buena receta, especialmente cuando eres lo suficientemente fuerte como para ser recompensado cuando la haces", dijo el gerente Terry Francona.

Con el titular de los Giants (y ex Red) Tyler Mahle enfrentándose a su antiguo equipo por primera vez desde que se fue en un intercambio de 2022, Cincinnati atacó rápidamente.

Con uno fuera en la primera entrada, Stewart impulsó una bola rápida de 2-2 sobre la valla del campo central derecho para dar a los Rojos una ventaja de 3-0.

Más palos

Eugenio Suárez siguió e hizo bolas largas consecutivas cuando golpeó un lanzamiento de 2-0 al jardín derecho. Fue el tercero de Suárez de la temporada y el 192o jonrón de su carrera con los Rojos, superando a Brandon Phillips por el duodécimo en la lista de todos los tiempos de la franquicia.

La ventaja de Cincinnati fue de 4-2 en la segunda entrada cuando Mahle paseó a Matt McLain y De la Cruz. Eso preparó a Stewart, quien levantó una bola rápida 0-1 al campo central derecho una vez más para otro jonrón de tres carreras.

"Yo diría que no lo tires sobre el plato, pero todavía golpea las pelotas, no sobre el plato, también. Es una bestia", dijo el titular de los Reds, Rhett Lowder, quien lanzó un máximo de su carrera de 6 2/3 entradas mientras permitía tres carreras ganadas en cinco hits y una base por pista con cuatro ponches.

Fue la primera vez que Stewart produjo un juego de más de un vuelacercas. Está empatado en segundo lugar en las Grandes Ligas en jonrones (Jordan Walker, de San Luis lidera con ocho) y también ocupa el segundo lugar en porcentaje de slugging (.726) y el tercero en OPS (1.160), todo mientras bateaba .323 en 18 juegos.

"Siento que puedo tratar de ser lo más completo posible cuando estoy usando todo el campo", dijo Stewart.

"Intento mantenerme de brecha a brecha, del centro derecho al centro izquierdo. Siento que eso me lo permite, si llego tarde, entonces lo tiro a la derecha. Si lleno temprano, lo engancho a la izquierda. Estoy feliz de tener un buen lanzamiento para golpear. Me atení a mi plan de juego. Fui diligente en mi plan de juego, y valió la pena. Estoy feliz por eso".

Las seis carreras impulsadas de Stewart están empatadas con De la Cruz por la segunda más por un novato de los Rojos desde que los récords de novato comenzaron a mantenerse en 1958, solo por detrás de Robin Jennings (siete el 31 de agosto de 2001).

Desde que debutó en las grandes ligas la temporada pasada el 1 de septiembre, Stewart tiene 12 jonrones en 36 partidos de su carrera. Eso ocupa el segundo lugar en la historia de los Rojos a través de 36 partidos, solo por detrás de Aristides Aquino, que golpeó 15 en sus primeros 36 partidos de 2018-19.

Para los Rojos (11-7), son 8-0 en juegos decididos por dos carreras o menos. También han anotado dos carreras o menos en ocho partidos, pero tienen el mejor récord de 5-3 de la MLB en esos concursos. Se mantienen cerca de la parte inferior de la liga en carreras (64), promedio (.207) y OPS (.650) como equipo.

Stewart estaba en la cubierta cuando el auge de jonrón de De la Cruz, su sexto de la temporada, hizo un juego de 8-2 en la cuarta entrada.

"Pensé que esa pelota nunca iba a aterrizar. Él es especial, tío. Es un placer poder golpear detrás de él y jugar con él", dijo Stewart.

Conseguir una separación temprana de los Giants y mantenerlo fue un cambio de ritmo bienvenido para el dugout de Cincinnati.

"Eso estuvo muy bien", dijo Francona. "Todavía no hemos tenido uno, y espero que haya más. Una victoria es una victoria, pero es agradable tener un poco de espacio para respirar".