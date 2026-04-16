Caminero la sacó y Tampa Bay frenó a los White Sox

Fue el tercer jonrón de la campaña para Caminero, que también empujó dos vueltas.

Los Rays han bombardeado a los equipos con su enfoque de pelota pequeña a principios de la temporada.

Lideran a los Majors en toques de sacrificio (nueve) y son cuartos en bases robadas (20), pero el gerente Kevin Cash sabía que este era un equipo que tenía pop en ellos. Los White Sox lo descubrieron de primera mano el miércoles.

Los Rays despacharon tres jonrones, solo la segunda vez esta temporada que lo han hecho, y vencieron a los White Sox 8-3 el miércoles por la noche en Rate Field. Es la quinta victoria consecutiva de los Rays.

"Creo que entendemos que tenemos mucha velocidad", dijo Cash antes de la victoria. "Ciertamente tenemos a los chicos que pueden golpear la pelota fuera del estadio, y creo que miraremos aquí a mitad de camino y sabremos que nuestros chicos de poder están ahí produciendo".

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La principal amenaza de poder, el tercera base Junior Caminero, impulsó la ofensiva de los Rays con un jonrón en solitario en la tercera entrada.

Ha tenido un comienzo de año sólido, registrando un porcentaje de .347 en la base entrando el miércoles, pero no había comenzado a sacar la pelota del parque como cabría esperar de un jugador que hizo 45 jonrones en 2025.

"Creo que ha jugado muy bien, ha tenido grandes bates durante toda la temporada para nosotros", dijo Cash el martes. "Todos esperamos que tenga 10 (jonrones) en este momento, lo que probablemente sea injusto. Siendo realistas, creo que un par de jonrones, y probablemente estemos viendo, 'Oh, aquí va Junior de nuevo'".

Jake Fraley agregó un jonrón de ventaja en la sexta entrada para que fuera un juego de 4-0, luego Jonny DeLuca asestó el golpe de nocaut. El bateador de pellizcos conecó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada que les dio a los Rays un colchón de ocho carreras.

Eso fue mucho apoyo para Jesse Scholtens y el resto del personal de lanzamiento. Scholtens lanzó cinco entradas de blanqueada contra su antiguo club después de entrar en la tercera entrada detrás del abridor Cole Susler. Scholtens ha lanzado 9 2/3 entradas de shutout para comenzar la temporada.