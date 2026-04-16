Junior Caminero le cumple a su madre y rescata a Tampa

Junior Caminero conectó su cuarto cuadrangular del año. ( AFP )

Junior Caminero conectó un jonrón y los Rays de Tampa anotaron dos veces gracias a boletos con las bases llenas en la novena entrada para remontar y vencer ayer 5-3 a los Medias Blancas de Chicago.

Detalles de la remontada de los Rays ante Medias Blancas

"La Máxima" cumplió la promesa que le hizo a su madre de conectar un cuadrangular en el día de su cumpleaños.

Los Rays (11-7) estuvieron abajo por una carrera en tres ocasiones antes de ponerse al frente ante dos relevistas de los Medias Blancas (6-13), el dominicano Seranthony Domínguez y Lucas Sims.

Ampliaron a seis juegos su racha de victorias.

Ozuna conecta el 1ero

Marcell Ozuna conectó su primer cuadrangular de la temporada y empujó tres vueltas, en la derrota de los Piratas de Pittsburgh 8-7 en 10 entradas, ante los Nacionales de Washington en el PNC Park.

Por los Nacionales, Luis García Jr. de 3-0 con una anotada y un remolcó y Nassim Núñez de 2-0 con una anotada.

Actuaciones destacadas en partidos recientes de MLB

Por los Piratas, Oneil Cruz se fue de 5-2 con un doble, anotó una y empujó una.

Sánchez da dos hits

El bateador designado, Gary Sánchez conectó dos hits en la victoria 2-1 de los Cerveceros de Milwaukee sobre los Azulejos de Toronto para elevar su promedio de bate a ,273 en la campaña.

Por los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr. 4-1; Jesús Sánchez de 3-0 y Eloy Jiménez de 1-0.

Durán empujó dos

Ezequiel Durán se fue de 4-2 con un doble, anotó dos, empujó y se robó una base, en la victoria 9-6 de los Vigilantes de Texas ante los Atléticos en partido celebrado en Sacramento.

La victoria correspondió en labor de relevo a Cal Quantrill (1-0,0.00) y la derrota recayó sobre Justin Sterner (0-2,4.66).