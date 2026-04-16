Choque de titanes en el Bronx: La serie en la que Trout y Judge desafiaron a la historia

Mike Trout y Aaron Judge se enfrentaron en una épica serie en el Yankee Stadium del Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Hay series de temporada regular que se olvidan en una semana, y hay otras que quedan grabadas en los libros de récords para siempre.

Lo que acabamos de presenciar en el Yankee Stadium entre Mike Trout y Aaron Judge no fue solo béisbol; fue una exhibición de poder que nos recordó por qué ambos son los rostros de una generación.

En un enfrentamiento sin precedentes entre dos ganadores de tres premios MVP, las expectativas eran altas, pero lo que sucedió superó cualquier pronóstico.

Trout: El "visitante" más temido en la historia de Nueva York

Mike Trout no solo jugó en el Bronx; se adueñó de él. El capitán de los Angelinos conectó cinco cuadrangulares en la serie, marcando un hito al jonronear en los cuatro juegos de la misma.

Con esta hazaña, Trout se convirtió en el primer jugador visitante en la historia en conectar un vuelacercas en cuatro días consecutivos en la casa de los Yankees.

Además, Trout extendió su racha personal a cinco juegos seguidos conectando jonrón contra los Yankees (contando la temporada anterior), igualando un récord absoluto de la liga. Si vuelve a castigar a los "Bombarderos" el próximo 31 de agosto en Anaheim, se quedará solo en la cima de esta estadística.

Judge: siguiendo los pasos de Ruth y Mantle

Por su parte, "El Juez" no se quedó atrás. Aaron Judge respondió con cuatro bambinazos propios, demostrando que en el Yankee Stadium todavía manda él.

Uno de los datos más impresionantes es el dominio de Judge en los inicios de los partidos. Con su jonrón en la primera entrada el pasado jueves, llegó a 89 cuadrangulares en el primer inning durante su carrera.

Ahora solo tiene por delante a dos nombres que definen la mística de los Yankees: Babe Ruth (126) y Mickey Mantle (103).

Un duelo para la eternidad

La magnitud de este enfrentamiento se resume en un dato de Elias Sports Bureau: es apenas la segunda vez en la historia de las Mayores que dos jugadores con múltiples MVPs conectan al menos 3 jonrones cada uno en una misma serie.

La diferencia es que, en la primera ocasión (1962), los protagonistas eran compañeros (Mantle y Maris). Trout y Judge son los primeros en hacerlo como rivales.

Otros hitos de la serie:

Poder en combo: Fue la 61ª vez que Judge y Giancarlo Stanton jonrearon en el mismo juego, consolidándose como una de las parejas más letales de la historia.

Racha colectiva: Trout participó en una secuencia de tres jonrones consecutivos el martes, igualando a leyendas como Hank Aaron en apariciones en este tipo de rachas.

A veces el deporte nos regala momentos donde el presente se encuentra con la leyenda. Esta semana, el Bronx no fue solo el escenario de un juego de abril; fue el epicentro de la historia viva del béisbol.