Dueño del Chelsea gana la puja por los Padres de San Diego y los comprará por US$ 3,900 millones

El co-propietario del Chelsea, José E. Feliciano y su esposa Kwanza Jones, son los líderes del grupo que compra los Padres de San Diego. ( FUENTE EXTERNA )

Tras dos años de intensas negociaciones y una disputa familiar interna, los Padres de San Diego están a punto de cambiar de manos en una operación que sacudirá los cimientos financieros de las Grandes Ligas.

Jose E. Feliciano, copropietario del Chelsea FC y fundador de Clearlake Capital, habría presentado la oferta ganadora por la asombrosa suma de 3,900 millones de dólares.

De concretarse, la transacción pulverizaría el récord previo de MLB, establecido en 2020 cuando Steve Cohen adquirió a los Mets de Nueva York por 2,420 millones de dólares.

El acuerdo ya cuenta con un marco establecido y solo resta que el 75 % de los dueños de equipos de las Mayores otorgue su aprobación oficial.

Fin de una era

La venta surge tras el fallecimiento en 2023 de Peter Seidler, cuya familia quedó dividida respecto al control del equipo.

La oferta de Feliciano y su esposa, Kwanza Jones, se impuso a otros pesos pesados del mundo deportivo, incluyendo a Joe Lacob (dueño de los Golden State Warriors) y Tom Gores (propietario de los Detroit Pistons).

Feliciano, quien ya posee más del 60 % del club de fútbol londinense Chelsea junto a socios como Todd Boehly y Mark Walter, busca ahora expandir su imperio al béisbol estadounidense.

La valoración de los Padres, según Forbes al inicio de este 2026, era de US$ 3,100 millones, lo que resalta la prima pagada por el inversionista.

Se espera que el proceso burocrático y las firmas finales se completen para el mes de junio, cerrando así uno de los capítulos más lucrativos en la historia del deporte profesional.