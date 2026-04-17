Garret Anderson, héroe de los Serie Mundial 2002, muere a los 53 años

La organización de los Angelinos de Los Ángeles se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Garret Anderson, una de las figuras más emblemáticas y respetadas en la historia de la franquicia. El exjardinero murió el jueves a los 53 años en su casa de Newport Beach, California, luego de sufrir una aparente emergencia médica, según informes preliminares.

Anderson será recordado eternamente como el arquitecto del momento más glorioso del equipo. En el séptimo juego de la Serie Mundial de 2002, conectó el doble con las bases llenas que sentenció la victoria sobre los Gigantes de San Francisco, otorgándole a los entonces Angelinos de Anaheim su única corona hasta la fecha.

Un legado de récords

Más allá de aquel batazo histórico, Anderson fue un modelo de consistencia y lealtad durante sus 15 temporadas en el club.

Al momento de su partida, todavía ostenta los récords de la franquicia en categorías fundamentales como hits (2,368), dobles (489), carreras impulsadas (1,292) y partidos jugados (2,013). Su promedio de por vida con el equipo fue de .296 con 272 cuadrangulares.

"Su presencia serena en el jardín y en nuestro clubhouse elevó a los Angels a una era de éxito continuo", expresó el propietario del equipo, Arte Moreno, mediante un comunicado donde destacó la clase y el profesionalismo del tres veces All-Star.

Homenaje póstumo

Como muestra de respeto, los jugadores de los Angelinos portarán un parche conmemorativo en sus uniformes durante lo que resta de la temporada.

Anderson, quien también vistió las camisetas de los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles antes de su retiro en 2010, deja un vacío inmenso en una comunidad que lo consideraba el corazón de su alineación por más de una década.