Hazaña cumplida: Félix Neón debuta como árbitro de Grandes Ligas en el juego Detroit-Boston

Félix Neón, segundo desde la derecha junto al equipo que le tocó arbitrar en el partido entre Tigres de Detroit y Medias Rojas de Boston. ( FUENTE EXTERNA )

Otro peldaño más elevado para República Dominicana en las Grandes Ligas.

El árbitro Félix Neón debutó la noche de este viernes para así convertirse en el segundo dominicano que debuta en las Mayores, luego de que lo hiciera Ramón Ferrer.

Justo transcurrieron 9 años, 11 meses y 26 días para que llegara el segundo juez quisqueyano a un campo de béisbol mayor.

Y lo hace en el partido que disputaron la noche de este viernes en el inicio de una serie de cuatro partidos entre los Tigres de Detroit ante los Medias Rojas de Boston, en el legendario Fenway Park donde Pedro Martínez, Manny Ramírez y David Ortiz triunfaron con nivel estelar.

Neón ocupó la posición de primera base en el juego que terminó en victoria 1-0 para los Medias Rojas.

Neón fue parte del equipo de árbitros que actuó esta noche con Ryan Additon como el árbitro del plato; Lance Barksdale (segunda base) y Will Little en tercera base.