Mets vuelven a perder y extienden racha de derrotas a nueve, la peor en dos décadas

El prospecto venezolano Moisés Ballesteros fue el héroe para los Cubs que hunden más a los Mets. ( FUENTE EXTERNA )

La pesadilla de los Mets de Nueva York parece no tener fin. Este viernes, los Cachorros de Chicago aprovecharon el descalabro del pitcheo neoyorquino para imponerse con un contundente 12-4, propinando a los de Queens su novena derrota consecutiva.

Es la racha más negativa para la franquicia desde que perdieron 11 seguidos en la temporada 2004.

El ataque de los locales fue implacable desde el inicio. En la misma primera entrada, el venezolano Moisés Ballesteros castigó al abridor Kodai Senga con un cuadrangular de tres carreras, coronando un rally de cuatro anotaciones que marcó el tono del encuentro.

Con esta victoria, los Cubs logran una hazaña ofensiva que no conseguían desde 2019: anotar al menos 10 carreras en tres partidos consecutivos.

Debacle general

El japonés Kodai Senga (0-3) vivió una de sus peores tardes en las Mayores al permitir siete carreras en apenas tres entradas y un tercio.

En sus últimas dos salidas, el as de los Mets ha concedido 14 anotaciones, una cifra alarmante para un equipo que ha sido superado 56-16 en carreras durante este periodo de sequía.

Pese a que los Mets intentaron reaccionar en el segundo episodio con batazos productores de Marcus Semien y Tyrone Taylor, la ofensiva de Chicago respondió de inmediato.

Nico Hoerner, quien batea para un robusto .342, conectó un jonrón de dos carreras para devolver la tranquilidad a los locales. Ian Happ cerró la cuenta en el octavo con otro vuelacercas de dos vueltas, sentenciando el marcador.

Mientras los Cubs celebran su gran estado de forma, los Mets se hunden en el fondo de su división.

Los esfuerzos individuales de Francisco Álvarez y Francisco Lindor, quienes sumaron dos hits cada uno, no han sido suficientes para un equipo que luce desmoralizado y que urge del regreso de sus piezas clave para detener la hemorragia.