VIDEO | Mike Trout cierra una semana histórica en el Yankee Stadium con 5 jonrones y 9 impulsadas

Mike Trout mientras observa la trayectoria de uno de sus cuadrangulares conectados en el Bronx esta semana. ( FUENTE EXTERNA )

Los fanáticos de los Yankees de Nueva York finalmente pueden respirar tranquilos: Mike Trout se marcha de la ciudad.

El jardinero estrella de los Angelinos de Los Ángeles cerró una semana de ensueño en el Bronx, castigando nuevamente al pitcheo neoyorquino en la victoria de su equipo 11-4 este jueves.

Trout, de 34 años, llegó a la Gran Manzana con números modestos, pero sale de ella habiendo duplicado su producción.

All FIVE of Mike Trout's homers during the series at Yankee Stadium ?? https://t.co/LAX7oFSnaw pic.twitter.com/23G4akLBiX — MLB (@MLB) April 16, 2026

Su última joya fue un descomunal cuadrangular de 446 pies ante el relevista dominicano Ángel Chivilli, sellando una serie de cuatro juegos donde acumuló cinco jonrones y nueve carreras impulsadas.

Historia en la "Catedral"

La exhibición de Trout no fue una más del montón. Según datos de MLB.com, el guardabosques se convirtió en el primer jugador visitante en la historia del Yankee Stadium en conectar cuadrangulares en cuatro fechas consecutivas.

Además, sus cinco bambinazos igualan el récord para una serie contra los Mulos del Bronx, una marca que comparten leyendas como Jimmie Foxx (1933) y el dominicano George Bell (1990).

El idilio de Trout con el estadio de los Yankees es estadísticamente asombroso. En 34 partidos de por vida en este escenario, batea para un robusto .346, con 13 jonrones y 26 remolcadas, demostrando que las luces de Nueva York sacan su mejor versión.

Duelo de titanes

La serie también sirvió de escenario para un choque de colosos entre Trout y Aaron Judge. Aunque "El Juez" intentó dar la cara por los locales con cuatro jonrones y cinco impulsadas en la serie, no pudo evitar la caída de los Yankees, quienes han perdido ocho de sus últimos 11 compromisos tras un inicio de campaña prometedor.