Oneil Cruz dispara su sexto jonrón de la temporada en victoria de Piratas sobre Rays

Es poco probable escuchar una excusa de Bubba Chandler tras una salida por debajo de lo esperado en el montículo. De hecho, todo lo contrario.

El derecho ha expresado varias inconformidades con su propio pitcheo en las primeras semanas de la temporada, principalmente por problemas de control que derivaron en aperturas más cortas.

En su anterior salida en casa a inicios de mes contra los Padres, el joven de 23 años prometió mejorar.

Enfrentando a los Rays, una de las mejores ofensivas de MLB en sus primeros 18 juegos, la noche del viernes, Chandler cumplió su palabra con su mejor presentación de la campaña en la victoria de Pittsburgh por 5-1 en el inicio de la serie en el PNC Park.

Chandler permitió apenas tres hits y una carrera a lo largo de seis entradas, la mayor cantidad de la temporada, encaminándose a su primera victoria del año. Solo ponchó a tres, pero más importante aún, otorgó apenas un boleto.

Llegó al juego tras haber concedido 12 bases por bolas en sus tres aperturas previas, empatado con la sexta mayor cantidad en MLB hasta el viernes.

Chandler ponchó a dos bateadores de los Rays en un primer acto perfecto de ocho lanzamientos, y luego necesitó solo 11 pitcheos para retirar el segundo.

Sorteó un sencillo con un out en el tercer inning, salió de dos conteos de tres bolas en el cuarto, y requirió apenas 12 envíos para completar el quinto episodio.

Su único daño llegó en el sexto inning, tras permitir un sencillo dentro del cuadro de Chandler Simpson que se desvió en su guante.

Un lanzamiento descontrolado llevó a Simpson a segunda y luego anotó con un imparable de Junior Caminero. Tras otorgar un boleto a Jonathan Aranda, Chandler limitó el daño al dominar a Yandy Díaz con un elevado.

Chandler trabajó adelante en los conteos durante toda su salida y utilizó pitcheos rompientes para inducir contacto débil. La tercera vez por el orden había sido problemática para él esta temporada, permitiendo 13.5 boletos por cada nueve innings en ese tramo, pero logró limitar el daño a solo una anotación.

Marcell Ozuna conectó sencillo y anotó en el segundo inning, y Oneil Cruz disparó un jonrón de dos carreras hacia las gradas del jardín derecho en el sexto para liderar la ofensiva.

Brandon Lowe también se fue de 5-3 ante su exequipo, incluyendo un doblete de dos carreras como seguro en el octavo inning.