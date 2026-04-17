Un fanático de los Dodgers recibe US$ 11.8 millones tras ganar un caso contra la policía angelina

Isaac Castellanos, el fanático que recibirá la Indemnización. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que debió ser una noche de júbilo por el primer título de los Dodgers en 32 años, terminó en una tragedia personal que hoy alcanza un veredicto histórico.

Un jurado federal ha fallado a favor de Isaac Castellanos, otorgándole una indemnización de 11.8 millones de dólares luego de que un proyectil disparado por la policía le causara ceguera permanente en su ojo derecho.

El incidente se remonta a la madrugada del 28 de octubre de 2020.

Castellanos, entonces un estudiante de 22 años, se encontraba en el centro de la ciudad celebrando el triunfo sobre los Rays de Tampa Bay.

Según la demanda, mientras el joven festejaba pacíficamente, agentes del LAPD dispararon proyectiles "menos letales" para dispersar a la multitud, impactándolo directamente en el rostro.

Falla en el protocolo

La clave del juicio radicó en la negligencia técnica. Los abogados del demandante demostraron que los oficiales dispararon lanzadores de espuma de 37 mm —diseñados para impactar en las piernas tras rebotar en el suelo— desde una distancia de 145 pies.

Esta maniobra, contraria a los manuales de la institución, permitió que el proyectil se elevara hasta alcanzar el nivel de los ojos del joven.

Sueños truncados

Más allá del daño físico, el veredicto tomó en cuenta el impacto profesional. Castellanos era una promesa de los esports (deportes electrónicos), habiendo ganado miles de dólares en competencias de videojuegos poco antes del suceso.

La pérdida de visión afectó drásticamente su capacidad para competir al más alto nivel.

Aunque la cifra es contundente, el proceso no ha terminado. La indemnización debe ser ratificada por las autoridades de la ciudad y podría enfrentar apelaciones.

No obstante, la defensa de Castellanos busca ampararse en leyes estatales para intentar triplicar el monto final debido a la gravedad de la violación de derechos civiles.