Cachorros propinan a Mets su novena derrota en forma consecutiva apoyados en tres jonrones

Los Cachorros pasaron el primer par de semanas de esta temporada buscando consistencia en su ofensiva. Desde el manager Craig Counsell hasta los jugadores, hubo un mantra repetido de que las cosas cambiarían pronto, dada la lista de nombres notables en la alineación de Chicago.

En los últimos días, efectivamente las cosas han cambiado.

El viernes por la tarde, los del Norte de Chicago se beneficiaron de la producción de todo el orden al bate en camino a una victoria 12-4 sobre los Mets en el Wrigley Field.

Nico Hoerner mantuvo su tórrido comienzo, el venezolano Moisés Ballesteros conectó un jonrón de tres carreras y los Cachorros superaron la marca de .500 (10-9) por primera vez en esta temporada.

La producción le dio a Chicago su quinto juego consecutivo con al menos siete carreras anotadas, marcando la 13ra vez desde 1900 que el club logra al menos esa cantidad de anotaciones en cinco o más juegos al hilo.

Es la primera vez que los Cachorros lo hacen desde una racha de cinco juegos del 22 al 27 de julio del 2023. Chicago no ha tenido una seguidilla de seis juegos de este tipo desde 1930, escribe Jordan Bastian, de MLB.com.

Luego de una victoria de 10-4 el martes y una paliza de 11-2 el miércoles contra los Filis, los Cachorros alcanzaron las 10 o más carreras por tercer juego consecutivo.

Los del Norte de Chicago no habían logrado esa hazaña desde septiembre del 2019, y solo han alcanzado los dobles dígitos en cuatro o más juegos en dos ocasiones: una racha de cuatro juegos entre junio y julio del 2018 y un tramo de cinco encuentros en junio de 1930.