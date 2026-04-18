Jhoan Duran a la lista de lesionados por distensión en el oblicuo izquierdo

Jhoan Durán va a lista de lesionados ( AFP )

Entre una ráfaga de movimientos realizados este sábado, los Filis de Filadelfia colocaron al cerrador dominicano Jhoan Duran en la lista de lesionados de 15 días debido a una distensión en el oblicuo izquierdo.

El movimiento se ha hecho efectivo de manera retroactiva al miércoles pasado.

Duran, de 28 años, ha tenido un inicio de temporada dominante, registrando una marca de 1-1 con cinco salvamentos y una efectividad de 1.35 en siete apariciones este año.

El lanzador de bolas de fuego fue adquirido por Filadelfia el pasado mes de julio en un canje con los Mellizos de Minnesota antes de la fecha límite de traspasos.

Movimientos adicionales en el roster:

Además de la baja de Duran, la organización anunció los siguientes ajustes en su nómina de Grandes Ligas:

Félix Reyes (IF/OF): Su contrato fue seleccionado desde la sucursal Triple-A, Lehigh Valley.

Seth Johnson (RHP): El lanzador derecho fue llamado ( recalled ) desde Triple-A Lehigh Valley .

Otto Kemp (IF/OF): Fue enviado (optioned) a Triple-A Lehigh Valley para abrir espacio en el roster activo.

Pedro León (OF): El jardinero fue dejado en libertad (released).

La pérdida de Duran representa un golpe sensible para el bullpen de los Filis, que deberán cubrir las funciones de cierre mientras su cerrador estelar se recupera de la lesión en el costado.