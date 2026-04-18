Los Mets pierden a Polanco por contusión en la muñeca derecha

Jorge Polanco, quien ha estado lidiando con lesiones desde el comienzo de la temporada regular, finalmente fue colocado en la lista de lesionados antes del partido del sábado contra los Cubs en Wrigley Field.

¿Cuál es el estado de salud de Jorge Polanco?

El bateador designado y jugador de cuadro había estado jugando con una bursitis en el tendón de Aquiles izquierdo desde marzo, pero después de que apareciera un dolor en la muñeca derecha tras el juego del martes contra los Dodgers, los Mets colocaron oficialmente a Polanco en la lista de lesionados de 10 días por una contusión en la muñeca derecha, de manera retroactiva al miércoles.

El receptor Hayden Senger fue convocado desde Triple-A Syracuse como el movimiento correspondiente.

La lesión en la muñeca se desarrolló durante los turnos al bate de Polanco contra Yoshinobu Yamamoto en el Dodger Stadium y no mejoró, terminando Polanco de 4-0 con dos ponches en ese encuentro.

Tras el día de descanso, se le mantuvo fuera de la alineación para el primer juego del viernes contra los Cubs mientras el club esperaba los resultados de la resonancia magnética.

“Es como un hematoma óseo”, comentó el mánager Carlos Mendoza. “Cuando los médicos lo examinaron por primera vez, parecía que le habían dado un pelotazo, aunque no fue así. Al hablar con él, fueron solo un par de swings que hizo esa noche ante Yamamoto. No le dio mucha importancia, pero simplemente empeoró al día siguiente. Solo hay que dejar que se calme un poco y luego partiremos de ahí. Pero no tenemos un cronograma de cuánto durará esto”.

Es el último revés para un equipo de los Mets que se encuentra en medio de una racha de nueve derrotas consecutivas, la más larga del club desde que perdieron 11 seguidos en 2004.

Con Juan Soto y Jared Young también en la lista de lesionados, el papel de Polanco en el corazón del orden al bate se volvió más relevante en las últimas semanas.

Sin embargo, Polanco, quien firmó un contrato de dos años y $40 millones esta temporada baja, apenas bateaba para .179/.246/.286 en sus primeros 14 juegos.

“Estaba mejorando. Se estaba acercando a un buen nivel”, dijo Mendoza. “Tenía días buenos y malos, pero iba en la dirección correcta. Esto definitivamente ayudará [a que Polanco sane], obviamente ahora que ha parado de jugar. Lo más importante ahora es que cuidemos esa muñeca. Pero el pie no debería ser un problema ahora con este tiempo fuera”.

Los Mets necesitan que el bate de Polanco regrese con la producción que imaginaron al sumar al jugador de 32 años a su alineación, ya que el club batea apenas .202 y ha sido superado por 56-16 durante su racha de nueve derrotas.

Con Francisco Lindor (OPS de .610), Bo Bichette (.565) y Marcus Semien (.565) también en medio de baches inusuales, la parte alta del orden de los Mets ha sido reestructurada.

Mendoza le dio la oportunidad a Carson Benge, el prospecto número 1 de Nueva York, como primer bate en el juego del viernes y mantuvo el mismo orden 1-2-3 para la jornada del sábado.

Aunque Benge batea solo .158 con un jonrón (OPS de .466), a los Mets les ha gustado su enfoque en el plato.

Hasta que Soto o Young regresen, se espera que Benge tenga una oportunidad extendida como primer bate.

Acciones de los Mets ante las lesiones y ajustes en la alineación

“Sigue teniendo buenos turnos al bate”, dijo Mendoza. “[El viernes] me pareció que tuvo varios buenos turnos. Le pegó fuerte a la bola abriendo el juego. Consiguió ese sencillo. Pero creo que todo se reduce al personal disponible. Solo necesitamos que algunos chicos se recuperen, vuelvan a la alineación y entonces empezaremos a tomar esas decisiones. Pero, mientras tanto, siento que dejarlo ahí tiene más sentido”.

En cuanto a la incorporación de Senger, los Mets querían un tercer receptor en el roster para dar al equipo más opciones en la construcción de la alineación y turnos basados en emparejamientos específicos.

También permite que Francisco Álvarez tenga un día o dos como bateador designado para mantener su bate (OPS de .959) en la alineación.

Senger, de 29 años, bateó .181 en 33 juegos en 2025 en su primera experiencia en las Grandes Ligas. Ha bateado .257 con cinco jonrones en 12 juegos con Syracuse esta temporada.

“[Senger] me permite tener a Luis [Torrens] como bateador emergente en las entradas intermedias o al principio de los juegos”, explicó Mendoza. “Si hay un turno de alta presión ahí, sigo teniendo a ese tercer receptor; o si quiero darle a [Álvarez] un día de designado y meter a Luis, simplemente tener a ese tercer hombre por los próximos días aquí era lo que más sentido tenía”.