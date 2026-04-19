Eury Pérez brilla y los Marlins evitan la barrida ante los Brewers

Eury Pérez logró su segundo triunfo de la campaña ante los Cerveceros de Milwaukee. ( AFP )

Eury Pérez permitió apenas tres hits en seis sólidas entradas, después de que Miami castigara a Jacob Misiorowski con tres carreras en el primer episodio, y los Marlins vencieron 5-3 a los Cerveceros de Milwaukee este domingo.

Pérez (2-1) concedió una carrera sucia y un boleto, ponchando a siete bateadores para ayudar a los Marlins a romper una racha de cuatro derrotas consecutivas, evitar la barrida en la serie y conseguir apenas su segunda victoria en los últimos nueve juegos.

Gary Sánchez conectó un sencillo remolcador de dos carreras con dos outs ante el relevista de Miami, Andrew Nardi , en el octavo inning; sin embargo, Calvin Faucher retiró al bateador emergente William Contreras con un elevado para mantener la pizarra 5-3.

Pete Fairbanks ponchó a dos en el noveno para anotarse su tercer salvamento en cuatro oportunidades.

Duelo de pitcheo y velocidad

Misiorowski (1-2) permitió tres carreras —una limpia— tras conceder cuatro hits y tres boletos en cinco entradas. Ponchó a nueve y lidera las Grandes Ligas con 42 ponches. Se marchó tras realizar 97 lanzamientos, de los cuales 24 superaron las 100 mph.

De hecho, Misiorowski lanzó cinco de sus primeros seis pitcheos a más de 101 mph, pero otorgó un boleto a Jakob Marsee. Xavier Edwards conectó un sencillo y Otto López embasó por un error del campocorto David Hamilton para llenar las bases. Marsee anotó por un lanzamiento descontrolado (wild pitch), Edwards anotó en una jugada de doble matanza y Liam Hicks conectó un sencillo remolcador con dos outs para poner la pizarra 3-0.

Milwaukee descontó en el sexto cuando Hamilton caminó, llegó a tercera tras una base robada y un error de tiro de Hicks, y finalmente anotó con un rodado de Garrett Mitchell.

Detalles del encuentro

Aporte ofensivo: El emergente Javier Sanoja conectó un sencillo de dos carreras ante DL Hall en la sexta entrada de los Marlins para ampliar la ventaja a 5-1.

Debut de temporada: Kyle Stowers se fue de 3-2 con un doblete para Miami en su primer juego del año.

Racha activa: Brice Turang , de los Brewers, conectó un sencillo para extender su racha de embasarse a 25 juegos , contando desde la temporada pasada.

Expulsión: El manager de los Marlins, Clayton McCullough, fue expulsado en el segundo inning por reclamar la marcación de un balk.

Próximos partidos

Marlins: El derecho Max Meyer (1-0, 4.12 ERA) abrirá el lunes en el primero de tres juegos contra los visitantes Cardinals , quienes enviarán al derecho Michael McGreevy (1-1, 2.49) a la loma.

Brewers: El zurdo Kyle Harrison (1-1, 3.07 ERA) iniciará el martes en Detroit para el comienzo de una serie de tres juegos.