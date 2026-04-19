Mead y Alvarez guían el triunfo de los Nationals ante los Giants

Rafael Devers conecta de hit en el partido de los Gigantes de San Francisco en las Grandes Ligas ( AFP )

Curtis Mead conectó un jonrón de dos carreras, Andrew Alvarez cumplió con cuatro entradas y un tercio de labor impecable en relevo y los Washington Nationals vencieron 3-0 a los San Francisco Giants este domingo, evitando así la barrida en la serie de tres juegos.

Alvarez (1-0), quien fue convocado apenas este domingo desde la sucursal Triple-A en Rochester, permitió tres hits, ponchó a cinco y no otorgó boletos.

El venezolano Keibert Ruiz aportó un doble remolcador y un sencillo para Washington, equipo que consiguió su primera blanqueada desde el 1 de septiembre de 2025 ante Miami. Por su parte, San Francisco se quedó sin anotar por cuarta vez en lo que va de la temporada.

Resumen del pitcheo

Miles Mikolas reemplazó al abridor ("opener") PJ Poulin con dos corredores en base y dos outs en el primer inning, trabajando un total de cuatro entradas. Permitió cuatro hits, ponchó a cuatro, dio un boleto y logró bajar su efectividad de 11.49 a 9.15.

Por los Giants, el dominicano Rafael Devers y Drew Gilbert conectaron dos hits cada uno. San Francisco buscaba su primera racha de cuatro victorias consecutivas bajo el mando de su manager de primer año, Tony Vitello, pero se fueron de 10-0 con corredores en posición de anotar y dejaron a 10 hombres en las almohadillas.

Robbie Ray (2-3) cargó con la derrota al permitir tres carreras y siete hits en seis entradas de labor, con siete ponches y una base por bolas.

El inning decisivo

Washington anotó sus tres carreras en el quinto episodio:

Nasim Nuñez llegó a salvo con un toque de bola sorpresa (drag bunt) y se robó la segunda base. Ruiz conectó una línea hacia el jardín izquierdo-central que el patrullero Heliot Ramos no pudo atrapar en un intento de joya defensiva, permitiendo que Nuñez anotara. Acto seguido, Mead conectó un cambio de velocidad en el primer pitcheo para un jonrón de dos carreras por el jardín izquierdo.

Como dato curioso, el venezolano Luis Arráez (de 4-0) se fue sin hits por primera vez en 14 juegos disputados en su carrera en el Nationals Park.

Próximos partidos

Giants: El derecho Landon Roupp (3-1, 2.38 ERA) se enfrentará al derecho de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto (2-1, 2.38), en el inicio de la serie en San Francisco el martes.

Nationals: El derecho Jake Irvin (1-2, 6.16) abrirá contra el derecho de los Braves, Reynaldo López (1-0, 2.18), en el primero de una serie de cuatro juegos este lunes.