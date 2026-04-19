Moniak y los Rockies frenan a los Dodgers

El jardinero Mickey Moniak fue el héroe para los Rockies de Colorado en el triunfo ante los Dodgers de Los Angeles ( AFP )

Mickey Moniak conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en el séptimo inning, y los Colorado Rockies resistieron para vencer a Los Ángeles 9-6 este domingo, propinando a los Dodgers su primera racha de derrotas de la temporada.

Los Ángeles había ganado 11 de 13 encuentros antes de caer en los últimos dos disputados en Denver.

Shohei Ohtani conectó dos dobles para extender su racha de embasarse a 51 juegos, mientras que Ryan Ward sumó dos hits y una impulsada en su debut en las Grandes Ligas.

Hitos y debuts

El doble remolcador de Ohtani en la tercera entrada lo colocó en solitario en el tercer lugar histórico de la franquicia en rachas de embasarse, solo por detrás de Shawn Green (53 juegos en el 2000) y Duke Snider (58 juegos en 1954).

Por otro lado, Ward, de 28 años —quien fue convocado cuando Freddie Freeman pasó a la lista de paternidad—, acumuló 696 juegos en las menores antes de su ascenso.

Tuvo la oportunidad de empatar el juego en el noveno ante Victor Vodnik con dos corredores en base, pero Troy Johnston realizó una gran atrapada lanzándose por un globito hacia el jardín derecho para terminar el encuentro.

Ward ya había conectado un sencillo productor en su segundo turno al bate para darle a los Dodgers una ventaja de 3-0 en el cuarto episodio.

La remontada de Colorado

Colorado respondió ante el japonés Roki Sasaki con una carrera en el cuarto y dos en el quinto, incluyendo el primer vuelacercas de la temporada de Kyle Karros.

Los Rockies tomaron la delantera definitiva contra Blake Treinen (1-1) en el séptimo, justo después de que un sencillo de Alex Freeland pusiera a Los Ángeles arriba 4-3 momentáneamente.

Edouard Julien , quien terminó con tres hits, inició el rally con un doble.

Moniak la sacó por el jardín derecho-central.

Hunter Goodman conectó un doble y anotó gracias a un sencillo de Tyler Freeman.

Julien impulsó dos más durante el racimo de tres carreras de los Rockies en el octavo.

Antonio Senzatela (1-0) se llevó la victoria tras lanzar dos entradas en relevo del abridor Michael Lorenzen.

Próximo partido

Los Dodgers enviarán al zurdo Justin Wrobleski (2-0, 2.12 ERA) contra el zurdo de los Rockies, José Quintana (0-1, 5.63), este lunes para concluir la serie extendida de cuatro juegos.