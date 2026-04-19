Ohtani extiende a 51 su racha de partidos consecutivos en base

Shohei Ohtani extendió a 51 su racha de partidos consecutivos llegando a base. ( AFP )

No importa el resultado del juego, Shohei Ohtani sigue encontrando formas de escribir su nombre en los libros de historia.

A pesar de la derrota de los Dodgers ante los Rockies este domingo, el astro japonés conectó dos dobles, incluyendo uno productor en la tercera entrada, para extender su racha de juegos consecutivos embasándose a 51.

Esta marca es la racha activa más larga en las Mayores y sigue escalando en los registros históricos de la franquicia de Los Ángeles.

En la élite de los Dodgers

Con su actuación del domingo, Ohtani se colocó en solitario en el tercer lugar de la lista histórica de los Dodgers, superando a leyendas y figuras contemporáneas. Ahora solo tiene por delante a dos nombres:

Duke Snider: 58 juegos ( 1954 )

Shawn Green: 53 juegos ( 2000 )

Shohei Ohtani: 51 juegos (2026)

Acechando el récord asiático

Además de su lugar en la historia de los Dodgers, Ohtani está a las puertas de una marca continental. Actualmente se encuentra a solo un juego de empatar el récord para un jugador nacido en Asia, que pertenece al surcoreano Choo Shin-soo, quien alcanzó los 52 juegos consecutivos embasándose con los Texas Rangers en 2018.

A principios de este mes, Ohtani ya había superado los 43 juegos de Ichiro Suzuki, estableciendo un nuevo estándar para jugadores japoneses en las Grandes Ligas.

El juego

El doble de Ohtani en el tercer inning ante los envíos del abridor de Colorado, Michael Lorenzen, impulsó a Alex Freeland para darle a los Dodgers una ventaja temprana.

Sin embargo, el esfuerzo del cuatro veces MVP (quien este año ha retomado sus funciones completas como jugador de dos vías) no fue suficiente para evitar que los Dodgers sufrieran su primera racha de derrotas consecutivas de la temporada 2026.

Ohtani terminó la jornada de 5-2 con dos dobles y una carrera impulsada, elevando su promedio de bateo en la joven temporada y consolidando su estatus como el motor ofensivo del equipo californiano.

Dato clave: La racha de Ohtani comenzó la temporada pasada y se ha mantenido intacta durante los primeros 20 juegos de esta campaña, en los que ha demostrado una disciplina en el plato de élite con 14 boletos negociados.