Wilber Dotel se convirtió en el dominicano 965 en debutar en Grandes Ligas

Wilber Dotel hizo los tres outs de la última entrada del tirunfo de los Piratas de Pittsburgh sobre los Rays de Tampa ( AFP )

Junior Caminero conectó un jonrón abriendo el noveno por los Rays ante los envíos de Wilber Dotel, quien hacía su debut en las Grandes Ligas. Sin embargo, Dotel que se convirtió en el quinto dominicano en debutar en esta campaña y 965 en la historia, retiró a los siguientes tres bateadores para sellar la victoria.

Bryan Reynolds impulsó tres carreras, Mitch Keller lanzó siete sólidas entradas y los Pittsburgh Pirates derrotaron 6-3 a los Tampa Bay Rays este domingo.

El sencillo de dos carreras de Reynolds hacia el jardín izquierdo coronó un quinto episodio de tres anotaciones y puso a los Pirates en ventaja 4-2. El imparable llegó justo después de que un sencillo de Nick Gonzales empatara el juego, impulsando a Joey Bart, quien había abierto la entrada con un doble.

Keller (2-1) permitió solo dos carreras —producto de un sencillo de Hunter Feduccia en la quinta— y cinco hits, mientras repartía cinco ponches.

Reynolds también produjo la primera carrera del encuentro en el primer inning mediante un "fielder's choice" (jugada de selección) que permitió anotar a Jake Mangum, quien inició el juego con un doblete.

Los cuadrangulares del bateador emergente Spencer Horwitz en el sexto y de Nick Yorke en el octavo ampliaron la ventaja de Pittsburgh a 6-2.

El pitcheo de Tampa Bay

Shane McClanahan (1-2) cargó con la derrota al permitir cuatro carreras y ocho hits en 4 entradas y un tercio. Ponchó a cinco y no otorgó boletos.

Datos destacados

Ofensiva encendida: Mangum , Gonzales y Reynolds —los tres primeros en el orden al bate— conectaron cada uno dos de los 12 hits totales de los Pirates .

Rachas: Los Rays perdieron dos de los tres juegos de la serie tras haber llegado con una racha de seis victorias consecutivas. Los Pirates terminaron su estancia en casa con marca de 4-3.

Próximos partidos

Rays: Inician una serie de tres juegos contra Cincinnati el lunes por la noche. Tampa Bay aún no ha anunciado a su lanzador abridor, mientras que el zurdo Rhett Lowder (2-1, 3.52 ERA) abrirá por los Reds.

Pirates: Tienen descanso el lunes antes de abrir serie de tres juegos el martes en Texas, donde se reencontrarán con su antiguo compañero Andrew McCutchen.