José Ramírez da otro paso rumbo a quebrar marcas de los Guardianes de Cleveland

José Ramírez celebra un jonrón solitario este domingo 19 de abril de 2026 durante la quinta entrada contra Trevor Rogers, de los Orioles de Baltimore. ( NICK CAMMETT/GETTY IMAGES/AFP )

José Ramírez mantiene el acelerador pisado. Cada vez sorprende más con sus números. Siempre silencioso en su persona, pero no dentro del diamante.

Es como un drama: cada vez se pone más interesante.

Un par de jonrones ayer (suma seis en la campaña) sirvieron para impulsar la tercera victoria de los Guardianes de Cleveland sobre los Orioles de Baltimore en cuatro partidos. El juego concluyó 8-4.

Sus dos bambinazos lo colocaron en una mejor posición en ese renglón, mientras continúa al acecho de otras marcas en los Guardianes.

Ramírez superó a Earl Averill, miembro del Salón de la Fama, para la mayor cantidad de cuadrangulares en casa para quedarse solo en el segundo lugar en ese departamento en la organización que tiene por hogar el Progressive Field.

Ramírez suma ahora 138 cuadrangulares en ese parque antes conocido como el Jacobs Field.

El dominicano empató con Averill en el cuarto con un palo solitario ante Trevor Rogers con otro igual en el quinto ante el mismo lanzador. Terminó de 4-2, con dos anotadas y dos impulsadas. No se fue tan limpio, luego de recibir dos ponches, pero ya había hecho el daño.

Averill conectó 126 en el League Park y 11 más en el Cleveland Stadium.

Los números que acumula en su carrera y los que proyecta, le abren un camino con altas probabilidades a la inmortalidad.

Caza de lideratos

Por esa misma vía, más jonrones en casa, Ramírez va detrás de otro miembro del Salón de la Fama, Jim Thome (184).

Quizá no será esta campaña, pero sin dudas si Ramírez, de designado ayer, mantiene la tendencia, será una meta superada en algún momento de su laureada carrera.

En sentido general, Thome amasa 337, una meta de la que el banilejo se encuentra a 46 escalones más abajo. Apunta a que también será destrozada.

En carreras anotadas está a falta de 142 para desplazar a Averill del liderato y a 67 para ocupar el segundo lugar delante de Tris Speaker, también inmortal.

Ramírez suma también 3,048 bases alcanzadas y con 153 más superará otra vez al legendario Averill, quien también lidera las empujadas de Cleveland (1,084) con el quisqueyano de segundo (961).

Ramírez es dueño absoluto ya de turnos al bate de los Guardianes (6,503) y apariciones en el plato (6,858) y en juegos jugados (1,632).

Entre los dominicanos

Con su par de vuelacercas, J-Ram se coloca a nueve de los 300 cuadrangulares y a siete de Marcell Ozuna (298).

Ubicado en el puesto 20 entre los jugadores de la tricolor, el próximo peldaño será Miguel Tejada (307).

J-Ram en lo que va de esta campaña Con sus dos hits, el tercera base es segundo en ese departamento en la organización en esta campaña; con seis jonrones (líder), 12 carreras impulsadas (segundo) y 10 bases robadas en la temporada (líder). Nada extraño para este jugador que es la bujía silenciosa de unos Guardianes que encabezan la División Central de la Liga Americana. Su línea ofensiva es de .229 de promedio, .354 en porcentaje de embasarse y .494 de slugging.