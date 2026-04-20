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Edwin Díaz es colocado en la lista de lesionados por los Dodgers

El domingo, el veterano lanzador derecho boricua, permitió tres carreras sin lograr sacar un solo out.

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    Edwin Díaz es colocado en la lista de lesionados por los Dodgers
    Edwin Díaz (AFP)

    Los Dodgers de Los Angeles colocaron este lunes al relevista puertorriqueño Edwin Díaz en la lista de lesionados de 15 días, debido a cuerpos libres en el codo derecho.

    Díaz, de 32 años, el cerrador diestro que se encuentra en su primera temporada con el club, suma cuatro salvamentos y 10 ponches en lo que va del año, pero también registra una efectividad (ERA) de 10.50.

    El domingo, durante una derrota ante los Colorado Rockies en el Coors Field, el veterano permitió tres carreras sin lograr sacar un solo out.

    Movimientos en la plantilla de los Dodgers

    Como movimiento correspondiente, Los Ángeles llamó al zurdo Jake Eder, de 27 años, desde la filial de Triple A, en Oklahoma City.

    Designado para asignación a principios de este mes por los Nacionales de Washington, Eder tuvo marca de 0-1 con una efectividad de 4.91 en 18 entradas y un tercio de labor de relevo con los Angelinos de Los Angeles la temporada pasada.

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    • Los Dodgers cierran este lunes por la noche una serie de cuatro partidos contra los Rockies.
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