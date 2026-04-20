Elly de la Cruz da un salto de poder ante lanzadores zurdos en 2026

Elly de la Cruz arrancó la jornada del lunes con seis cuadrangulares como co-líder entre los dominicanos junto a Oneil Cruz ( AFP )

Elly de la Cruz se consolida como una de las figuras alrededor de las cuales se construye el proyecto de los Rojos de Cincinnati. El arranque de la temporada 2026 ha confirmado su notable evolución ofensiva en uno de sus puntos débiles, bateando a la derecha.

De la Cruz ha hecho los ajustes necesarios para presentar mejores números ante los lanzadores zurdos que en el resto de su carrera. Comenzó la semana con una sólida línea ofensiva de .296/.321/.778, con cuatro cuadrangulares y nueve carreras remolcadas en apenas 27 turnos oficiales.

Estas estadísticas reflejan un crecimiento significativo en su producción bateando a la derecha, superando con claridad lo mostrado en años anteriores.

Mejora evidente

En el 2023, "La Cocoa" registró una discreta línea de .184/.231/.263 con dos jonrones y seis impulsadas en 114 turnos. Para 2024, mejoró a .236/.286/.342 con cinco cuadrangulares y 26 remolques en 199 apariciones, mientras que en 2025 bateó .224/.307/.354 con seis vuelacercas y 20 empujadas en 192 turnos.

Hoy, su rendimiento apunta a una versión mucho más completa y peligrosa desde ese lado del plato.

Entre los mejores

El nativo de Sabana Grande de Boyá al inicio de la jornada de ayer exhibía una línea ofensiva general de .261/.337/.523, con seis cuadrangulares y 12 carreras impulsadas, además de cinco bases robadas, consolidándose como una amenaza integral en el juego.

Su impacto también se refleja en los lideratos entre jugadores dominicanos en las Grandes Ligas.

Comparte el primer lugar en jonrones (6) con Oneil Cruz, es segundo en dobles (6) solo detrás de Willy Adames (10), lidera en carreras anotadas (18) y ocupa el tercer puesto en imparables (23), superado por Cruz y Vladimir Guerrero Jr., ambos con 26. Además, es tercero en carreras remolcadas (12), por detrás de Ramón Laureano (15) y nuevamente Cruz (19).

Durabilidad

Durante el encuentro de ayer frente a los Rays de Tampa en el Tropicana Field, el electrizante jugador alcanzó su partido jugado número 241 de manera consecutiva, empatando la cuarta racha más larga en la organización de Cincinnati desde 1970, igualando la marca de Aaron Boone, establecida entre las temporadas 2002 y 2003.

Los próximos en esa lista son:

Pete Rose (678) entre el 1973-78

(678) entre el Pete Rose (281) entre el 1971-73

(281) entre el 1971-73 Dave Parker (267) entre el 1985-87

Con una combinación de poder, velocidad y consistencia, el campocorto de 24 años de edad no solo está firmando una de las mejores actuaciones entre los dominicanos en este inicio de temporada, sino que también está redefiniendo su perfil ofensivo, especialmente desde el lado derecho del plato, donde su evolución comienza a marcar una diferencia determinante en su juego.