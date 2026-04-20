Video | Rafaela le da el triunfo a los Medias Rojas sobre los Tigres de Detroit

El bateador emergente Ceddanne Rafaela conectó un sencillo dentro del cuadro de dos carreras que rompió el empate en la séptima entrada, y los Medias Rojas de Boston vencieron 8-6 a los Tigres de Detroit este lunes en el tradicional juego del Día de los Patriotas en Boston.

Con el triunfo el conjunto de Boston logró dividir honores en la serie de cuatro encuentros.

Isiah Kiner-Falefa también aportó un sencillo de dos carreras por los Medias Rojas, que detuvieron una racha de dos derrotas consecutivas.

Los Tigres perdieron apenas por segunda vez en 10 juegos, luego de haber ganado los dos anteriores.

El partido coincidió con la celebración del Maratón de Boston. Los Medias Rojas vistieron sus uniformes blancos especiales con la inscripción "Boston", que debutaron como homenaje a la ciudad tras los atentados del maratón de 2013.

El abridor de Boston, Sonny Gray, salió del juego en la tercera entrada debido a una rigidez en el tendón de la corva derecha.

Garrett Whitlock (2-1), el sexto de ocho lanzadores utilizados por los Medias Rojas, trabajó una entrada perfecta para llevarse la victoria. Aroldis Chapman consiguió los últimos dos outs para su cuarto salvamento.

El rodado de Rafaela ante el relevista Tyler Holton (0-1) puso a Boston al frente 5-3. Rafaela avanzó a segunda en un tiro al plato que retiró a un corredor, llegó a tercera por un lanzamiento descontrolado y anotó con un sencillo de Carlos Narváez.

Los Tigres habían tomado ventaja 3-2 en la sexta entrada con un sencillo productor como bateador emergente de Jahmai Jones, antes de que los Medias Rojas empataran en la parte baja de ese inning con un imparable de Roman Anthony.

El abridor de Detroit, Jack Flaherty, solo lanzó 3 1/3 entradas, permitiendo dos carreras sucias y tres hits. Otorgó seis bases por bolas y ponchó a tres bateadores.

Gray permitió una carrera y tres hits en 2 2/3 entradas.

Próximos partidos

Tigres: Reciben a Milwaukee el martes, cuando el derecho Keider Montero (1-1, 3.31 de efectividad) está programado para enfrentar al zurdo de los Cerveceros, Kyle Harrison (1-1, 3.07), en el inicio de una serie de tres juegos.

Medias Rojas: Inician una serie de tres partidos contra los New York Yankees el martes, con el zurdo Connelly Early (1-0, 2.29) programado para enfrentar al derecho de Nueva York, Luis Gil (0-1, 7.00).