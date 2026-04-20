Video | Ramírez y Hoerner, Jugadores de la Semana en Grandes Ligas

José Ramírez y Nico Hoerner son seleccionados jugadores de la semana en el béisbol de las Grandes Ligas ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano José Ramírez, de los Cleveland Guardians, y Nico Hoerner, de los Chicago Cubs, fueron nombrados Jugadores de la Semana en las Grandes Ligas, tras destacadas actuaciones ofensivas en sus respectivas ligas.

Ramírez se llevó los honores en la Liga Americana luego de batear para .364, producto de ocho imparables en 22 turnos, con nueve carreras anotadas, cuatro cuadrangulares y cinco impulsadas. Además, se robó cinco bases, recibió ocho boletos y registró un porcentaje de embasarse de .533 durante la semana.

Su producción incluyó un impresionante OPS de 1.488, liderando el ataque de Cleveland en ese período.

“Mr. LaPara” fue escogido por novena ocasión en su carrera, estableciendo una marca para la franquicia de Cleveland.

El antesalista de los Guardianes había sido reconocido por última vez en la semana del 14 de julio de 2025 y ha ganado seis de las últimas nueve distinciones del conjunto.

Está a nueve cuadrangulares y tres bases robadas de unirse a Barry Bonds, Willie Mays, Andre Dawson, Bobby Bonds, Reggie Sanders, Steve Finley, Alex Rodríguez y Carlos Beltrán como el noveno jugador en la historia de las Grandes Ligas con al menos 300 cuadrangulares y 300 bases robadas.

Hoerner en la Nacional

Hoerner fue reconocido en la Liga Nacional gracias a una sólida semana en la que registró promedio de .346 (9 hits en 26 turnos), con dos jonrones, 11 carreras remolcadas, cuatro anotadas y dos bases robadas.

El jugador de los Cachorros se colocó entre los líderes ofensivos del circuito, empatando el liderato de las Mayores en carreras impulsadas durante la semana y destacándose también en hits, bases totales y velocidad en las bases.

Dos veces ganador del Guante de Oro, y tras finalizar segundo en la Liga Nacional con promedio de .297 la temporada pasada, Hoerner ha tenido el mejor inicio ofensivo de sus ocho años de carrera en las Grandes Ligas.

En seis juegos la semana pasada (cinco de ellos victorias de Chicago), el jugador de 28 años bateó de 26-9 (.346), con dos jonrones, 11 carreras impulsadas y dos bases robadas, elevando su línea ofensiva de la temporada a .325/.402/.518, con tres cuadrangulares, siete robos y 21 remolcadas, cifra que lo coloca empatado en el liderato de las Grandes Ligas.

Hoerner es el primer jugador de los Cachorros en ganar el premio al Jugador de la Semana desde Seiya Suzuki el pasado 29 de septiembre, y el quinto pelotero del conjunto en lograrlo desde el inicio de la temporada 2025.

El premio al Jugador de la Semana reconoce a los peloteros más sobresalientes en cada liga durante la temporada regular de las Grandes Ligas.

La jugada de la semana

El jardinero central de los Padres de San Diego, Jackson Merrill, se quedó con el reconocimiento de la Jugada de la Semana del béisbol de Grandes Ligas, con su robo de cuadrangular al jardinero central de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez el pasado miércoles.

Esta es la primera selección para Merrill de Jugada de la Semana en su carrera, y la sexta para un jugador de los Padres desde que se entrega el premio en el 2019.