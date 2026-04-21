Los Blue Jays recorren el desierto en bus tras fallo mecánico en su avión

Los Blue Jays se encuentran en una gira por la costa Oeste de los Estados Unidos.

Los Toronto Blue Jays vivieron una experiencia poco común en las Grandes Ligas luego de que un problema mecánico en su avión chárter los obligara a trasladarse por carretera desde Phoenix hasta el sur de California la noche del domingo.

El equipo canadiense emprendió un viaje de aproximadamente seis horas por una oscura autopista desértica que los llevó a su hotel en el condado de Orange cerca de las 12:30 de la madrugada.

El dirigente John Schneider tomó la situación con humor, aunque sin ocultar lo inusual del momento. "Sentí que estaba de vuelta en la Northwest League", comentó antes del inicio de la serie del lunes frente a los Los Angeles Angels. "Pero sacamos lo mejor de esto, todos llegamos sanos y estamos listos para jugar".

El inconveniente surgió alrededor de las 4:00 de la tarde del domingo, justo cuando los Blue Jays concluían una victoria 10-4 sobre los Arizona Diamondbacks.

Schneider explicó que el secretario de viajes del equipo, Rodney Hiemstra, le informó sobre un fallo en el "joystick" de la aeronave, un componente esencial para los despegues y aterrizajes.

Ante la situación, el equipo evaluó dos opciones: esperar un nuevo avión procedente de Vancouver, que no llegaría hasta altas horas de la noche, o trasladarse en autobús. La decisión final se tomó mediante votación, y la mayoría optó por el viaje terrestre.

El traslado no fue sencillo. Todo el equipaje y los suministros debieron descargarse del avión y transportarse nuevamente hasta el estadio Chase Field, donde se organizaron tres autobuses: dos para los jugadores y uno adicional para el cuerpo técnico y el resto del personal, unas 40 personas en total.

Schneider admitió que la logística fue complicada. "Los cálculos no salieron perfectos. Funcionó mejor para los jugadores, pero hubo que acomodarse bastante. Yo tenía dos asientos, pero rodeado de cajas de agua, y uno se siente mal al reclinarse encima de otros", relató.

En desacuerdo

El lanzador Max Scherzer no estuvo de acuerdo con la decisión, ya que prefería volar, aunque se tomó la situación con humor. Incluso bromeó con el dirigente, quien reveló que recibió una especie de "reprimenda" en tono jocoso.

"Le dije: ´Max, ¿por qué no compras un avión? Tienes suficiente dinero´", contó Schneider entre risas.

A pesar del contratiempo, los Blue Jays lograron cumplir con su itinerario y presentarse listos para el compromiso