×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Toronto Blue Jays
Toronto Blue Jays

Los Blue Jays recorren el desierto en bus tras fallo mecánico en su avión

El subcampeón tuvo que hacer una larga travesía para llegar a Anaheim

    Expandir imagen
    Los Blue Jays recorren el desierto en bus tras fallo mecánico en su avión
    Los Blue Jays se encuentran en una gira por la costa Oeste de los Estados Unidos.

    Los Toronto Blue Jays vivieron una experiencia poco común en las Grandes Ligas luego de que un problema mecánico en su avión chárter los obligara a trasladarse por carretera desde Phoenix hasta el sur de California la noche del domingo.
    El equipo canadiense emprendió un viaje de aproximadamente seis horas por una oscura autopista desértica que los llevó a su hotel en el condado de Orange cerca de las 12:30 de la madrugada.

    El dirigente John Schneider tomó la situación con humor, aunque sin ocultar lo inusual del momento. "Sentí que estaba de vuelta en la Northwest League", comentó antes del inicio de la serie del lunes frente a los Los Angeles Angels. "Pero sacamos lo mejor de esto, todos llegamos sanos y estamos listos para jugar".

    RELACIONADAS

    El inconveniente surgió alrededor de las 4:00 de la tarde del domingo, justo cuando los Blue Jays concluían una victoria 10-4 sobre los Arizona Diamondbacks.

    Schneider explicó que el secretario de viajes del equipo, Rodney Hiemstra, le informó sobre un fallo en el "joystick" de la aeronave, un componente esencial para los despegues y aterrizajes.

    Ante la situación, el equipo evaluó dos opciones: esperar un nuevo avión procedente de Vancouver, que no llegaría hasta altas horas de la noche, o trasladarse en autobús. La decisión final se tomó mediante votación, y la mayoría optó por el viaje terrestre.

    El traslado no fue sencillo. Todo el equipaje y los suministros debieron descargarse del avión y transportarse nuevamente hasta el estadio Chase Field, donde se organizaron tres autobuses: dos para los jugadores y uno adicional para el cuerpo técnico y el resto del personal, unas 40 personas en total.

    Schneider admitió que la logística fue complicada. "Los cálculos no salieron perfectos. Funcionó mejor para los jugadores, pero hubo que acomodarse bastante. Yo tenía dos asientos, pero rodeado de cajas de agua, y uno se siente mal al reclinarse encima de otros", relató.

    En desacuerdo 

    El lanzador Max Scherzer no estuvo de acuerdo con la decisión, ya que prefería volar, aunque se tomó la situación con humor. Incluso bromeó con el dirigente, quien reveló que recibió una especie de "reprimenda" en tono jocoso.

    • "Le dije: ´Max, ¿por qué no compras un avión? Tienes suficiente dinero´", contó Schneider entre risas.

    A pesar del contratiempo, los Blue Jays lograron cumplir con su itinerario y presentarse listos para el compromiso

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.