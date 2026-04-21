Los Mets se aferran al regreso de Soto para evitar el abismo

Juan Soto está en la etapa final de recuperación de la pausa más prolongada por lesión desde llegó a la MLB. ( AFP )

Todavía no se cumple el primer mes de la temporada y en Queens, donde juega el equipo con la segunda nómina más alta de la MLB, hay urgencia, un temor real a que los Mets vuelvan a perderse los playoffs.

Se ha apretado el botón del pánico y las esperanzas para frenar la sangría apuntan al regreso de Juan Soto, el fichaje más caro de la historia, y a quien se le pide que vuelva lo antes posible para que evite males mayores.

Las 11 derrotas que encadena el equipo es la quinta más larga en los 64 años de vida de la organización. En 12 ocasiones alcanzó la decena de reveses (incluyendo tres en 1962) y nunca logró clasificarse a la postemporada.

Solo el de los Dodgers de 2017 perdió 11 juegos seguidos y se recuperó como para jugar en octubre en la Era del Comodín (1995).

En la racha de 11 juegos el equipo ha sido sobreanotado 60-18, con tres blanqueadas, y bajó de la segunda posición al sótano en la División Este, con 7-15.

El regreso

El club aún espera que Soto (que sufrió una distensión en la pantorrilla derecha) regrese al equipo en algún momento esta semana durante la serie en casa, que comienza hoy martes contra los Twins.

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Soto fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 6 de abril, con efecto retroactivo al 4 de abril.

"Sí, sigue en buen camino", dijo el mánager Carlos Mendoza el domingo. "No estoy seguro de qué día, pero por ahora, el plan es que empiece a jugar con nosotros en algún momento de la próxima serie en casa".

Soto dio su paso más importante hacia su regreso al campo el martes pasado y el dueño de los Mets, Steve Cohen, reveló en X que el jardinero comenzó una progresión de carrera.

Esto fue clave para complementar otras actividades de béisbol, como batear en la jaula, que había estado realizando desde los días posteriores a su colocación en la lista de lesionados.

El club ahora necesita que Soto aumente la intensidad de su programa de carrera, incorporando elementos como desplazamientos laterales y paradas y arranques. Con un plazo original de dos a tres semanas, Soto va por buen camino y el viernes se cumplirían las tres semanas.

Antes de su lesión, Soto bateaba .355/.412/.516 con un jonrón y dos dobles, un buen arranque para un bateador al que le suele costar carburar en los meses de abril y mayo.

"Soto es irremplazable. Y tenerlo de vuelta nos va a ayudar muchísimo", dijo Francisco Lindor, el torpedero de los Metros, tras la derrota ante los Cachorros, el domingo en Chicago.

"Ojalá regrese. Y [cuando lo haga], será uno de los tres mejores bateadores de la liga, probablemente uno de los dos mejores. Así que sí, nos va a ayudar muchísimo y va a fortalecer la alineación.

Será la interrupción más prolongada en la carrera de Soto en la MLB, una que comenzó en 2018 con los Nacionales.

"Pero incluso cuando regrese, tenemos que seguir trabajando duro. Sería injusto echarle toda la responsabilidad. Como equipo, tenemos que unirnos y ejecutar bien las jugadas", agregó Lindor.