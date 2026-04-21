Counsell califica de "extraña" la flexibilidad de roster de Ohtani; Roberts responde

La destreza de Shohei Ohtani tanto en el bateo como en el pitcheo le otorga una designación especial en el roster como "jugador de dos vías" (two-way player), lo que permite que no cuente para el límite de 13 lanzadores que tienen los Dodgers en su roster de 26 jugadores.

La regla, introducida en 2020, cobró relevancia antes de que los Cubs extendieran su racha de victorias a seis juegos con un triunfo de 5-1 sobre los Phillies el lunes por la noche.

Al manager Craig Counsell, a quien se le preguntó sobre la flexibilidad del roster mientras su club tiene a 10 lanzadores de la lista de 40 lesionados, hizo referencia a la norma y dijo que "nunca la ha entendido".

"Es una regla para ayudar a la ofensiva, más que nada, si me preguntas", dijo Counsell en una sesión previa al juego con los medios. "Y luego hay un equipo al que se le permite llevar básicamente uno de ambos, y él recibe una consideración especial, que es probablemente la regla más extraña. Para un solo equipo".

Para obtener la designación oficial de jugador de dos vías, un pelotero debe cumplir dos criterios:

Haber lanzado al menos 20 entradas en las Grandes Ligas .

Haber iniciado al menos 20 juegos en las Grandes Ligas como jugador de posición o bateador designado, con al menos tres apariciones al plato en cada uno de esos juegos.

La opinión de Roberts

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, fue consultado sobre los comentarios de Counsell el lunes después de que su equipo venciera a los Rockies 12-3, y ofreció una refutación.

"El asunto es que ciertamente nos beneficia porque nosotros tenemos al jugador", dijo Roberts. "Pero eso es algo que cualquier equipo que tuviera a Ohtani tendría. Estamos más que dispuestos a que otros equipos salgan a buscar a un jugador que pueda hacer ambas cosas. Él es una excepción porque es un jugador excepcional. Es lo que es".

Esta es solo la más reciente situación relacionada con las reglas de Ohtani que ha causado controversia para los equipos rivales, luego de que los Blue Jays preguntaran a principios de este mes sobre la cantidad de tiempo que se le permite a la superestrella cuando regresa al montículo después de batear.

Es posible que Counsell y Roberts aclaren las cosas en persona este fin de semana, cuando los Cubs visiten a los Dodgers para una serie de tres juegos que comienza el viernes.