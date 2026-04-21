Vladimir Guerrero Jr. cambia poder por contacto en un arranque atípico

Vladimir Guerrero Jr. es líder de bateo en la Liga Americana ( AFP )

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. ha iniciado la temporada 2026 con un desempeño atípico en comparación con los estándares ofensivos que ha establecido a lo largo de su carrera, particularmente en lo relativo a su producción de cuadrangulares.

En los primeros 22 partidos con los Azulejos de Toronto, Guerrero Jr. ha conectado apenas dos jonrones, una cifra que lo proyecta a terminar la campaña con alrededor de 15 vuelacercas, lo que igualaría su producción de su año de novato en 2019. Sin embargo, este aparente descenso en su poder se ha visto compensado por un aumento significativo en su promedio de bateo.

Actualmente, presenta una sólida línea ofensiva de .354/.442/.488 con 12 carreras remolcadas, liderando la Liga Americana en promedio de bateo (.354) y ocupando el segundo lugar en todas las Grandes Ligas, solo por detrás del cubano Andy Pages, de los Dodgers de Los Angeles, quien batea para .370.

El propio Guerrero Jr. ofreció su valoración tras conectar su segundo cuadrangular de la campaña:

"Solo traté de poner un buen swing en la pelota. Le he estado dando duro, pero para el suelo. Estoy tomando las cosas un día a la vez y escucho a los entrenadores".

Las métricas

Y es que las métricas respaldan claramente esa percepción. En lo que va de temporada, el 54.3% de sus batazos han sido rodados, muy por encima de su promedio histórico de 48.4%. Por el contrario, sus batazos elevados han descendido a 27.1%, en comparación con el 33.1% que registra en su carrera.

La tendencia es aún más marcada al analizar la proporción entre rodados y elevados: Guerrero Jr. presenta una relación de 2 a 1 (38 rodados por 19 elevados), cuando su promedio histórico es de 1.46, siendo su más bajo registro en ese sentido el 1.23 alcanzado en 2021.

En términos de calidad de contacto, su porcentaje de batazos conectados con fortaleza se sitúa en 45.7%, por debajo de su promedio histórico de 50.3%, aunque todavía lejos de su punto más bajo, el 38.7% registrado en su temporada de novato en 2019.

Asimismo, el batazo más fuerte que ha conectado este año salió a 115.7 mph, una cifra inferior a su récord personal de 120.4 mph establecido la pasada temporada.

No obstante, tanto su velocidad de bate (76.3 mph) como su velocidad promedio de salida (92.1 mph) se mantienen prácticamente en línea con sus promedios históricos (76.1 y 92.7 mph, respectivamente), lo que sugiere que no hay una caída significativa en sus herramientas, sino más bien un cambio en el tipo de contacto.

En cuanto a la producción de imparables, Guerrero Jr. suma 29 hits, cifra con la que está empatado en el cuarto lugar de MLB junto a Xavier Edwards, de los Miami Marlins.

Solo es superado por Pages, Drake Baldwin, de los Bravos de Atlanta, y Chandler Simpson, de los Rays de Tampa, quienes iniciaron la jornada del martes con 30 indiscutibles.

En el plano histórico, Guerrero Jr. también continúa escalando posiciones dentro de la franquicia. Con sus tres imparables del lunes, llegó a 1,106 hits de por vida, superando a José Bautista (1,103) en la lista histórica de los Blue Jays, para colocarse en el sexto lugar.

Su próximo objetivo es George Bell, quien acumuló 1,294 imparables con el conjunto canadiense.

Los líderes históricos en la franquicia en hits:

Tony Fernández 1,583 Vernon Wells 1,529 Carlos Delgado 1,413 Lloyd Moseby 1,319 George Bell 1,294