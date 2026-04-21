MLB impulsa talento juvenil con el International Showcase 2026

MLB está celebrando su edición del 2026 del International Showcase en la República Dominicana ( FUENTE EXTERNA )

Con la mirada puesta en el futuro del béisbol, la oficina del comisionado de Grandes Ligas dio inicio al "MLB International Showcase 2026".

Un espacio diseñado para que jugadores de distintos países exhiban su talento ante organizaciones de Major League Baseball (MLB), en una jornada que combina evaluación deportiva, formación integral y proyección profesional.

Este evento, que se extenderá hasta el próximo jueves, constituye un espacio de formación integral, orientado a inculcar en los jóvenes los principios del juego limpio y la responsabilidad que exige el béisbol profesional.

A través de un programa que combina actividades dentro y fuera del terreno, la iniciativa promueve valores como la disciplina, el respeto y la conducta ejemplar, reforzando la preparación de los prospectos no solo como atletas, sino también como individuos llamados a representar con integridad este deporte.

En el "MLB International Showcase 2026" participan aproximadamente más de 130 talentos de República Dominicana, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Curazao, Brasil, Cuba, República Checa y Alemania en edades comprendidas entre 14 y 18 años. La actividad es encabezada por la dirección de operaciones internacionales de la oficina de MLB en el país.

El evento inició con un panel en el cual figuras de alto nivel vinculadas al desarrollo del béisbol compartieron experiencias y orientaciones con los jóvenes atletas, reforzando el vínculo entre las nuevas generaciones y figuras consolidadas del béisbol profesional.

Participaron estrellas de la talla de Nelson Cruz, uno de los bateadores más consistentes de su generación y referente dominicano en las Grandes Ligas; Joel Peralta, reconocido por su sólida trayectoria como relevista en MLB; Jorge Velandia, ex infielder y actual formador de talento con amplia experiencia en el béisbol profesional y Sal Agostinelli, exjugador y cazatalentos.

Las palabras de Cruz

Durante su intervención, Cruz centró su mensaje en la importancia de la preparación como base del rendimiento, al afirmar que no es la situación del juego la que define al jugador, sino el nivel de preparación con el que llega a cada escenario.

El veterano pelotero explicó que la "suerte" en el béisbol es consecuencia directa del trabajo previo. En esa misma línea, señaló que la presión depende de cómo cada jugador la asuma, por lo que invitó a manejarla con enfoque y confianza, utilizándola como un impulso para rendir mejor en el terreno.

Peralta hizo una exhortación

De su lado, Peralta puso el énfasis en la fortaleza mental como factor determinante en el béisbol, al señalar que no sobrevive el más fuerte físicamente, sino el que logra sostenerse emocionalmente ante las exigencias del juego.

Destacó que la presión es una constante inevitable en la carrera de cualquier jugador y exhortó a los jóvenes a no temerle, sino a asumirla con actitud positiva, insistiendo en que aprender a darle la bienvenida a la presión es clave para poder rendir y mantenerse competitivo al más alto nivel.

Velandia pidió que valoraran cada momento

A su vez, Jorge Velandia instó a los jóvenes a asumir cada jornada como si fuera la más importante de sus carreras, recordándoles que en todo momento están siendo evaluados.

El venezolano también llamó a los prospectos a gestionar adecuadamente la presión, enfocarse en su juego y aprovechar al máximo la habilidad que poseen, jugando con intensidad y entrega todos los días.

Además de este panel, el "MLB International Showcase 2026" incluye varias charlas orientadas a la formación de atletas íntegros. Se abordan temas como el uso responsable de las redes sociales, la conducta profesional y la toma de decisiones, elementos cada vez más determinantes en la carrera de un prospecto.

Como parte de la agenda del evento, está previsto que este martes se lleve a cabo la jornada de tryouts, con sesiones de trabajo divididas en dos grupos, acompañadas de espacios formativos simultáneos.

El miércoles y el jueves se desarrollarán los partidos oficiales, donde los jugadores tendrán la oportunidad de demostrar su desempeño ante scouts y evaluadores.

Con este tipo de iniciativas, MLB reafirma su compromiso con el desarrollo del talento, apostando no solo por descubrir nuevas figuras, sino por formar atletas preparados para enfrentar los desafíos del béisbol moderno dentro y fuera del terreno.