Los Mets planean reintegrar a Juan Soto este miércoles

Los Mets planean reintegrar a Juan Soto de la lista de lesionados el miércoles, informa Jon Heyman de The New York Post. Ha estado en la lista de lesionados (IL) de 10 días por poco más de dos semanas, pero ahora regresará sin necesidad de una asignación de rehabilitación en las menores.

¿Cuál es el impacto de la ausencia de Juan Soto en los Mets?

Soto, por supuesto, es uno de los mejores bateadores de la liga. Registró una línea de .355/.412/.516 en los primeros ocho juegos del club. Una distensión en su pantorrilla derecha lo dejó fuera de combate y lo envió a la lista de lesionados.

La ausencia de Soto coincide casi perfectamente con la entrada de la temporada del club en una espiral negativa. Los Mets ganaron su primer juego con Soto en la IL, mejorando su récord a 7-4. Desde entonces, han perdido 11 partidos consecutivos, cayendo a una marca de 7-15.

Ese es el peor récord de la Liga Nacional y solo medio juego mejor que el de los Royals, el peor de las Grandes Ligas.

Idealmente, el regreso de Soto ayudará a los Mets a volver a la columna de victorias antes de que la temporada se les escape de las manos. Todavía tienen mucho tiempo para recuperar terreno, pero ya se han metido en un hoyo.

FanGraphs todavía le otorga a los Mets un 41.4% de probabilidades de llegar a la postemporada, lo cual no parece tan mal en el contexto actual, pero es básicamente la mitad del 80.4% de probabilidades que tenían al comenzar la campaña.

Los jardines han sido un punto particularmente débil para el club desde que Soto quedó fuera de circulación.

El equipo ha recibido una línea colectiva de .232/.305/.322 por parte de sus jardineros desde la colocación de Soto en la IL. Esa línea se traduce en un 83 wRC+, lo que indica que el grupo ha estado un 17% por debajo del promedio, con solo siete equipos por debajo de ellos en esa categoría.

Los Mets habían planeado tener a Carson Benge en el derecho, Luis Robert Jr. en el central y a Soto en el izquierdo como su alineación principal. Robert está jugando bien, pero Benge tiene una línea de .143/.229/.206 en el año.

Eso se debe en parte a un tosco promedio de bateo de pelotas en juego (BABIP) de .182, pero sus dificultades lamentablemente han coincidido con la ausencia de Soto.

Brett Baty ha sido desplazado mayormente a los jardines debido a las adiciones en el cuadro interior que hicieron los Mets en la temporada baja, pero tiene una línea de .200/.206/.277 este año. Tyrone Taylor está bateando .214/.241/.357. Tommy Pham no tiene hits en ocho apariciones al plato.

Opciones del roster ante el regreso de Soto

Debido a que tanto Soto como Jorge Polanco han estado en la lista de lesionados, MJ Meléndez ha tomado algo de tiempo de juego en el puesto de bateador designado. Tiene una línea de .357/.438/.714, pero en una muestra diminuta de 16 apariciones al plato.

Eso se ha visto ayudado por un masivo BABIP de .800 y ha ocurrido a pesar de que se ha ponchado ocho veces, la mitad de sus turnos. No mantendrá este tipo de producción, especialmente siendo un bateador de .216/.298/.391 en casi 1,700 apariciones al plato en su carrera.

Los Mets tendrán que eliminar a alguien del roster activo cuando Soto sea oficialmente reintegrado. Actualmente cuentan con tres receptores, por lo que enviar a Hayden Senger a las menores (opcionarlo) es probablemente la solución más fácil.

El haber llamado a Senger por Polanco hace unos días pudo haber tenido el objetivo de darle al club la opción de usar a Francisco Álvarez como bateador designado cuando tuviera un día de descanso en la receptoría, pero en su lugar han estado aprovechando la racha de Meléndez.

Enviar a Benge a las menores es otra opción, ya que está sufriendo mucho. Pero como se mencionó, parte de eso se debe a la mala suerte con los batazos, por lo que los Mets podrían mantenerlo cerca con la esperanza de que su suerte cambie.

Meléndez también tiene opciones de liga menor, pero los Mets podrían dejar que continúe hasta que termine su racha. Designar para asignación a Pham sería otra posibilidad, ya que no está jugando mucho y no ha bateado cuando se le ha dado la oportunidad.