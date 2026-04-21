MLB y los Filis de Filadelfia presentan el calendario de la Semana de Estrellas 2026

Calendario de actividades de la semana del Juego de Estrellas ( FUENTE EXTERNA )

Major League Baseball y los Filis de Filadelfia anunciaron hoy el calendario de eventos para fanáticos de la Semana de Estrellas 2026, que se llevará a cabo en Filadelfia y sus alrededores desde el viernes 10 de julio hasta el martes 14 de julio.

La edición número 96 del Clásico de Verano se jugará en el Citizens Bank Park el martes 14 de julio, como parte de la celebración del semiquincentenario (250 años) de la independencia de los Estados Unidos, siguiendo la tradición de 1976, cuando el Veterans Stadium fue sede del juego en el año del bicentenario nacional.

Calendario de Eventos en el Citizens Bank Park

Viernes, 10 de julio: El estadio será la sede del HBCU Swingman Classic , presentado por USA Baseball , un evento que destaca el talento de las universidades históricamente negras.

Domingo, 12 de julio: Se llevará a cabo una doble cartelera que inicia con el All-Star Futures Game (Juego de Futuras Estrellas), mostrando a los mejores prospectos del béisbol en una exhibición de siete entradas. Posteriormente, debutará el MLBx All-Star 3-on-3 , una competencia nueva y dinámica de tres contra tres enfocada en el bateo de poder y la agilidad defensiva.

Lunes, 13 de julio: El esperado T-Mobile Home Run Derby se apoderará de la escena durante el día de prácticas (Gatorade All-Star Workout Day). Este año, el derbi de cuadrangulares será transmitido por Netflix .

Martes, 14 de julio: El evento principal, el 96° Juego de Estrellas, cerrará la semana con los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional.

Experiencias para fanáticos y eventos comunitarios

El Capital One All-Star Village, el festival para fanáticos más importante de la MLB, recibirá a visitantes de todo el mundo durante cuatro días, del sábado 11 al martes 14 de julio.

Este "parque temático de béisbol" se ubicará dentro del Centro de Convenciones de Pensilvania e incluirá el área PLAY BALL PARK, enfocada en la participación juvenil.

Además, por sexto año consecutivo, el Draft de la MLB se realizará durante la Semana de Estrellas. Las rondas iniciales comenzarán el sábado 11 de julio a la 1:30 p.m. en el Grand Hall del Centro de Convenciones, con entrada gratuita para el público.

Torneos Juveniles

Dos torneos emblemáticos de la MLB, la All-Star Commissioner´s Cup y el Jennie Finch Classic (presentado por ARM & HAMMER), se jugarán en la Academia Juvenil Urbana de los Phillies en FDR Park del 10 al 12 de julio.

Las finales de ambos torneos se llevarán a cabo el lunes 13 de julio en la Universidad de Pensilvania.

Alfombra Roja

El All-Star Red Carpet Show, donde las estrellas de las Mayores muestran su estilo personal y saludan a los medios internacionales junto a sus familias, se realizará el martes 14 de julio antes del juego principal y será transmitido por MLB Network. La ubicación exacta de la pasarela se anunciará próximamente.