Taveras despachó su primer grand slam y Baltimore ganó en Kansas

Leody Taveras juega su primera temporada como miembro de los Orioles. ( FUENTE EXTERNS )

En un partido cargado de dramatismo y giros inesperados, los Baltimore Orioles se apoyaron en el bate de los dominicanos Leody Taveras y Samuel Basallo para imponerse 7-5 a los Kansas City Royals la noche del lunes, extendiendo la racha negativa de los locales a ocho derrotas consecutivas.

El encuentro fue un auténtico vaivén emocional que se definió en 12 entradas, pero tuvo su punto de inflexión en el noveno episodio.

Con los Orioles al borde de la derrota y a un solo strike de caer, apareció Basallo con sangre fría. El joven receptor conectó un sencillo remolcador que llevó al plato a Dylan Beavers, empatando el marcador 1-1 y manteniendo con vida a Baltimore con apenas su segundo imparable del partido.

Lejos de conformarse, Basallo volvió a ser protagonista en el episodio 12. Abriendo la entrada ante los envíos de Alex Lange, disparó otro sencillo clave que permitió anotar al corredor automático Coby Mayo, colocando el juego 3-2 y preparando el escenario para lo que vendría después.

El palo de cuatro vueltas

Con las bases llenas tras un sencillo de Jeremiah Jackson y una base por bolas a Weston Wilson, el turno recayó en Taveras. El jardinero dominicano no desaprovechó la oportunidad y descargó el primer grand slam de su carrera, un batazo de 419 pies por el jardín central que silenció a la afición local y prácticamente sentenció el encuentro.

La explosión ofensiva en ese inning de cinco carreras parecía definitiva, pero Kansas City aún tenía algo que decir. En la parte baja del mismo capítulo, Nick Loftin conectó un doble que limpió las bases ante Cameron Foster, acercando peligrosamente a los Royals.

Sin embargo, el propio Foster se recompuso y retiró a los siguientes tres bateadores, incluyendo un ponche clave a Kyle Isbel para sellar el triunfo.

El drama no fue exclusivo del episodio final. En el undécimo inning, los Orioles también estuvieron a un strike de quedar eliminados antes de que Beavers empatara momentáneamente el juego.

Luego, en la parte baja, Bobby Witt Jr. igualó nuevamente con un sencillo productor, prolongando un duelo que parecía no tener dueño.

Al final, la combinación de Basallo y Taveras resultó decisiva para unos Orioles que encontraron en el talento dominicano la chispa necesaria para una victoria memorable.