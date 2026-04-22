Luis García, el barbero que regresó al béisbol y lanzará para un décimo equipo en la MLB

Luis García firmó con los Dodgers en 2004 y lanzó con el equipo grande más de dos décadas después. ( AFP )

En 2004, con 17 años, el lanzador Luis García fue una de esas firmas de poca proyección (15 mil dólares con los Dodgers), en 2011 ya estaba fuera de béisbol trabajando como barbero y haciendo mudanzas en New Jersey, donde se quedó tras ser dado de baja por los Nacionales tras 2010 sin superar Clase A+.

Sin embargo, en los tres lustros siguiente revivió su carrera, llegó a la MLB (2013), alcanzó los 10 años de servicios, sumó un anillo de Serie Mundial (2025), lanzó en el Clásico (2023) y ha facturado 18.4 millones de dólares, según Spotrac.

Con los Mellizos

Ahora, a los 39 años, García se apresta a ingresar a un grupo selecto de jugadores que han vestido el uniforme de al menos una decena de equipos.

Minnesota llegó el martes a un acuerdo de ligas menores con García, quien había sido dejado libre por los Mets por US$1.7 millones, pero fue despedido tras seis apariciones el pasado día 14.

Cuando sea llamado por los Twins será el décimo equipo con el que se uniforme García, un relevista derecho que solo abrió cuatro de los 609 partidos que ha aparecido en 14 campañas en la MLB.

De acuerdo a Baseball-Reference, solo 57 jugadores han participado con 10 equipos o más, los líderes Edwin Jackson y Rich Hill (14), ambos lanzadores. Es una fracción (0.3 %) de los 18,621 peloteros que llegaron al Big Show hasta la campaña 2015.

En la lista hay siete dominicanos: Octavio Dotel (13 equipos), Miguel Batista (11), Bartolo Colón (11), Fernando Rodney (11), Julián Tavárez (11), José Ureña (11) y José Guillén (10), este último el único jugador de posición del grupo.

Antes de acordar con los Mets en octubre pasado, García debutó en Las Mayores con los Filis (2013 y donde estuvo hasta 2018), luego llegaron pasos por los Angelinos, Rangers, Yankees, Cardenales, Padres, Medias Rojas, Dodgers y Nacionales. En Anaheim estuvo tres veces y en Boston dos.

Lo que aporta

Es un lanzador utilizado mayormente con relevista medio, con una carrera de 589.2 episodios en el Big Show con foja de 28-30, 17 rescates, 551 ponches, 259 boletos, efectividad de 4.11 y WHIP de 1.42.

Su carta de presentación es su habilidad para poner a la oposición a batear por el suelo, como lo denota su FIP (defensa independiente del lanzador) de 3.91, una métrica donde 4.20 es la media de la liga y 3.20 alcanza la calificación de excelente.

Todavía en 2025 lo dejó en 3.28 en 55.1 episodios entre Dodgers, Nacionales y Angelinos. Para ello, ha dependido principalmente de tres lanzamientos; sinker, split finger (recta con dedos separados) y sweeper (un slider).