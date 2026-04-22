Mets vuelven a la ruta ganadora en regreso de Juan Soto, pero lesión de Lindor empaña la celebración

Fue un día agridulce para los Mets el miércoles por la noche en el Citi Field.

Primero, rompieron su racha de 12 derrotas consecutivas al vencer a los Mellizos por 3-2 este miércoles.

Con el marcador empatado 2-2 en la parte baja de la octava entrada y el lanzador derecho Justin Topa en el montículo, los Mets tenían corredores en primera y segunda con dos outs cuando Mark Vientos conectó un elevado corto que cayó frente al jardinero derecho Matt Wallner, permitiendo que Brett Baty anotara la carrera de la ventaja.

Juan Soto regresó a la alineación de los Mets. Se fue de 3-1 con una base por bolas.

El relevista Luke Weaver se llevó la victoria, lanzando 1 1/3 entradas sin permitir carrera, aunque permitió un sencillo con dos outs en la novena.

Pero la victoria también trajo malas noticias: En la noche en que los Mets activaron a Juan Soto de la lista de lesionados, podrían haber perdido al campocorto Francisco Lindor debido a una molestia en la pantorrilla izquierda, según anunció el equipo.

La lesión ocurrió en la cuarta entrada el miércoles por la noche contra los Mellizos en el Citi Field.

Después de que Francisco Álvarez conectara un doble al jardín derecho-central contra el lanzador zurdo de los Mellizos, Connor Prielipp, Lindor tuvo dificultades para correr las bases, pero logró anotar la segunda carrera de Nueva York.

Lindor se levantó con dificultad, se dirigió al dugout y no regresó para la parte alta de la quinta entrada.

Lindor fue reemplazado en la alineación por Brett Baty, quien jugó en la tercera base, mientras que Bo Bichette se trasladó de tercera a campocorto, la posición que ha ocupado la mayor parte de su carrera.

Lindor bateó de 2-2 con una carrera impulsada y una carrera anotada en el partido.