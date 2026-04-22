Agustín Ramírez empujó una en el triunfo de los Marlins

Agustín Ramírez conectó dos hits, anotó una y remolcó otra en el triunfo 4-1 de los Marlins de Miami ante los Cardenales de San Luis en el Busch Stadium.

Janson Junk y cinco relevistas se combinaron para limitar la ofensiva de los Cardenales a tres imparables.

Por los Cardenales, José Fermín se fue de 4-0.

Por los Marlins, Heriberto Hernández bateó de 4-2 con una anotada, y Otto López, de 4-1 con una anotada.

Rodríguez empujó una

Julio Rodríguez conectó dos imparables y remolcó una carrera en el triunfo 5-4 de los Marineros ante los Atléticos.

Josh Naylor se vistió de héroe al conectar un hit remolcador en la novena, mientras que Cal Raleigh pegó cuadrangular por tercer partido consecutivo para evitar la barrida de tres encuentros.

Leody subió promedio

Leody Taveras se fue de 4-2, anotó una y remolcó otra para llegar a 14 y elevar su promedio de bateo a .327 en la campaña, en el triunfo 8-6 de los Orioles ante los Reales. Por los ganadores, Samuel Basallo se fue de 4-1 con una carrera anotada.