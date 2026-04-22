Dominio colectivo en el montículo: Miami vence a San Luis y limita sus bates

Janson Junk y cinco relevistas se combinaron para permitir apenas tres imparables, guiando a los Marlins de Miami a una victoria de 4-1 sobre los Cardinals de San Luis este miércoles.

Por la ofensiva de los Marlins, el dominicano Agustín Ramírez conectó dos sencillos y remolcó una carrera, mientras que Javier Sanoja destacó con tres imparables.

Labor monticular impecable

Junk (1-2) se llevó el triunfo tras lanzar cinco entradas de apenas un hit, otorgando un boleto y ponchando a dos bateadores. Fue retirado del encuentro tras realizar solo 56 lanzamientos. El bullpen mantuvo el candado:

Andrew Nardi lanzó la sexta entrada.

lanzó la sexta entrada. Anthony Bender retiró la séptima.

Michael Petersen ponchó a los tres bateadores que enfrentó en un octavo episodio perfecto.

San Luis evitó la blanqueada en el noveno capítulo gracias a un jonrón solitario de Ivan Herrera ante Lake Bachar. Tras un boleto a Nolan Gorman, Pete Fairbanks entró al relevo para sacar los últimos dos outs y acreditarse su quinto salvamento de la temporada.

Desarrollo del marcador

Miami tomó la ventaja en el segundo inning contra el abridor de los Cardinals, Kyle Leahy (2-3). Owen Caissie conectó un sencillo remolcador y Jakob Marsee negoció un boleto con las bases llenas para poner el 2-0 inicial.

La ventaja se amplió con sencillos productores de Marsee en la cuarta entrada y de Ramírez en la quinta. Leahy cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras y ocho hits en cinco episodios de labor.

Notas del equipo

Los Cardinals dieron descanso a sus titulares Jordan Walker, Masyn Winn y Alec Burleson. Por los Marlins, el toletero y All-Star de 2025, Kyle Stowers, también tuvo el día libre de forma planificada.

Stowers, quien comenzó la temporada en la lista de lesionados y fue activado el domingo, está bajo un plan de reacondicionamiento físico, según el manager Clayton McCullough.

Próximos encuentros

Cardinals: El derecho Andre Pallante (2-1, 4.05) abrirá la serie de tres juegos en casa contra Seattle el viernes. George Kirby (1-2, 3.29) lanzará por los Mariners.

El derecho (2-1, 4.05) abrirá la serie de tres juegos en casa contra Seattle el viernes. George Kirby (1-2, 3.29) lanzará por los Mariners. Marlins: Inician serie como visitantes en San Francisco el viernes. El as dominicano Sandy Alcántara (2-2, 3.06) está programado para enfrentar al derecho de los Giants, Adrian Houser (0-2, 5.40).