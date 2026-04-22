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Dominio colectivo en el montículo: Miami vence a San Luis y limita sus bates

Agustín Ramírez conectó dos sencillos y remolcó una carrera

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    Dominio colectivo en el montículo: Miami vence a San Luis y limita sus bates
    Agustín Ramírez (FUENTE EXTERNA)

    Janson Junk y cinco relevistas se combinaron para permitir apenas tres imparables, guiando a los Marlins de Miami a una victoria de 4-1 sobre los Cardinals de San Luis este miércoles.

    Por la ofensiva de los Marlins, el dominicano Agustín Ramírez conectó dos sencillos y remolcó una carrera, mientras que Javier Sanoja destacó con tres imparables.

    Labor monticular impecable

    Junk (1-2) se llevó el triunfo tras lanzar cinco entradas de apenas un hit, otorgando un boleto y ponchando a dos bateadores. Fue retirado del encuentro tras realizar solo 56 lanzamientos. El bullpen mantuvo el candado:

    • Andrew Nardi lanzó la sexta entrada.

    • Anthony Bender retiró la séptima.

    • Michael Petersen ponchó a los tres bateadores que enfrentó en un octavo episodio perfecto.

    San Luis evitó la blanqueada en el noveno capítulo gracias a un jonrón solitario de Ivan Herrera ante Lake Bachar. Tras un boleto a Nolan Gorman, Pete Fairbanks entró al relevo para sacar los últimos dos outs y acreditarse su quinto salvamento de la temporada.

    Desarrollo del marcador

    Miami tomó la ventaja en el segundo inning contra el abridor de los Cardinals, Kyle Leahy (2-3). Owen Caissie conectó un sencillo remolcador y Jakob Marsee negoció un boleto con las bases llenas para poner el 2-0 inicial.

    La ventaja se amplió con sencillos productores de Marsee en la cuarta entrada y de Ramírez en la quinta. Leahy cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras y ocho hits en cinco episodios de labor.

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    Notas del equipo

    Los Cardinals dieron descanso a sus titulares Jordan Walker, Masyn Winn y Alec Burleson. Por los Marlins, el toletero y All-Star de 2025, Kyle Stowers, también tuvo el día libre de forma planificada.

    Stowers, quien comenzó la temporada en la lista de lesionados y fue activado el domingo, está bajo un plan de reacondicionamiento físico, según el manager Clayton McCullough.

    Próximos encuentros

    • Cardinals: El derecho Andre Pallante (2-1, 4.05) abrirá la serie de tres juegos en casa contra Seattle el viernes. George Kirby (1-2, 3.29) lanzará por los Mariners.
    • Marlins: Inician serie como visitantes en San Francisco el viernes. El as dominicano Sandy Alcántara (2-2, 3.06) está programado para enfrentar al derecho de los Giants, Adrian Houser (0-2, 5.40).
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