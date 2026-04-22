Junior Caminero brilla con el madero en el triunfo de los Rays ante Cincinnati

Nick Martínez dominó a su antiguo equipo durante ocho entradas, ayudando a los Rays de Tampa Bay a evitar la barrida en la serie con una victoria de 6-1 sobre los Reds de Cincinnati este miércoles.

Martínez (1-1), quien firmó un contrato de un año y 13 millones de dólares con Tampa Bay esta temporada baja, permitió solo una carrera y ponchó a cinco, apenas un día después de que los Reds castigaran a los Rays con 12 anotaciones.

La victoria rompió una racha de tres derrotas consecutivas para los Rays, mientras que Cincinnati sufrió su primer revés en los últimos seis juegos.

Desarrollo del encuentro

Los Rays atacaron temprano a Brandon Williamson (2-2). El zurdo otorgó boletos consecutivos con dos outs en el segundo inning y Tampa Bay aprovechó el descontrol: Ben Williamson conectó un sencillo, Chandler Simpson añadió un elevado de sacrificio y Yandy Díaz remolcó otra con un imparable para poner el juego 3-0.

En la tercera entrada, Junior Caminero aumentó la ventaja con un jonrón solitario. Más tarde, en el quinto episodio, Ryan Vilade empujó a Díaz (quien terminó con tres hits) con un sencillo. El propio Caminero volvió a aparecer en la séptima entrada para impulsar su segunda carrera de la tarde.

Williamson cargó con la derrota tras permitir cinco carreras y siete hits en 4.1 entradas, con tres ponches y tres boletos.

Por los Reds

Spencer Steer impulsó la única carrera de Cincinnati con un doble en el quinto inning.

Elly De La Cruz , quien conectó dos jonrones el martes , se fue de 3-0.

El novato Sal Stewart, quien llegó al partido empatado en el liderato de impulsadas de las Grandes Ligas con 24, conectó un solo hit.

Próximos partidos

Cincinnati: Andrew Abbott (0-2, 5.84) abrirá el viernes cuando los Reds reciban a Framber Valdez (2-1, 3.30) y los Tigres.

Tampa Bay: Drew Rasmussen (1-0, 2.75) saltará a la loma el viernes contra los Twins.