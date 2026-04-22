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Randy Vásquez brilla en la loma y guía el asfixiante triunfo de los Padres

El derecho dominicano toleró apenas tres hits, ponchó a cinco y no dio bases por bolas.

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    Randy Vásquez brilla en la loma y guía el asfixiante triunfo de los Padres
    Randy Vásquez (AFP)

    El dominicano Randy Vásquez lanzó siete entradas sin permitir carreras para ayudar la noche del martes a los San Diego Padres a superar por 1-0 a los Colorado Rockies.

    La victoria fue la 14.ª de los Padres en sus últimos 16 juegos, después de un inicio de temporada de 2-5. Mejoraron a 15-3 desde el comienzo de la temporada pasada contra los Rockies, a quienes han derrotado siete veces seguidas.

    Vásquez (2-0) toleró apenas tres hits, ponchó a cinco y no dio bases por bolas.

    Contribuciones clave de jugadores dominicanos y cubanos

    Jake Cronenworth anotó la única carrera del juego después de que el abridor de los Rockies, Chase Dollander (2-2), otorgara base por bolas al dominicano Manny Machado con las bases llenas y dos outs en la sexta entrada.

    El cubano Adrián Morejón lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su primer salvamento de la temporada y apenas el sexto de su carrera de ocho años en las Grandes Ligas. Los Padres recurrieron a Morejón en lugar del cerrador habitual Mason Miller, quien acumula una racha de 32 2/3 entradas sin permitir carreras.

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    • El dominicano Fernando Tatís Jr. conectó dos sencillos por San Diego y fue el único jugador de cualquiera de los dos equipos con más de un hit.
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