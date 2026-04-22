José Soriano hace historia en el montículo: Los Angelinos vencen a Toronto y evitan la barrida

Mike Trout conectó un cuadrangular, Nolan Schanuel también la sacó del parque e impulsó tres carreras con un doble, y el dominicano José Soriano lanzó cinco entradas en blanco para que los Angelinos de Los Ángeles vencieran 7-3 a los Blue Jays de Toronto este miércoles, evitando así la barrida en la serie.

El dominio histórico de José Soriano

El derecho de 27 años, José Soriano, continúa consolidándose como una de las historias más impactantes de la temporada. Soriano (5-0) permitió solo tres hits y ponchó a cinco en cinco episodios de labor. Con esta actuación:

Liderato de efectividad: Bajó su PCL a un impresionante 0.24 , el mejor de todas las Grandes Ligas .

Récord de época: Se convirtió en el primer lanzador de la MLB desde 1900 en permitir no más de una carrera en sus primeras seis aperturas de una temporada.

Hito estadístico: Registra la efectividad más baja (mínimo 30 entradas lanzadas) en las primeras seis aperturas de un lanzador desde 1913, año en que las carreras limpias se hicieron oficiales en ambas ligas.

Pese a su dominio, Soriano se fue sin decisión luego de que Toronto empatara el juego en la séptima entrada ante el relevo.

Logros ofensivos y momentos clave

Mike Trout disparó su octavo jonrón de la campaña, un batazo solitario de 428 pies en la quinta entrada. Con este hit, Trout (34 años) empató al fallecido Garret Anderson con el récord de la franquicia de los Angels de 796 extrabases. Anderson falleció la semana pasada a los 52 años debido a una pancreatitis necrotizante aguda.

Por su parte, Nolan Schanuel fue la bujía ofensiva al conectar un jonrón solitario en la cuarta y, más tarde, un doblete limpia-bases en la baja de la séptima que rompió el empate 3-3, dándole a los Angels una ventaja definitiva de 6-3. Hunter Renfroe selló la cuenta con un sencillo remolcador.

Decisión del encuentro

Ganador: Brent Suter (1-1), quien ponchó a dos en una séptima entrada perfecta .

Perdedor: Tommy Nance (0-2), tras permitir dos carreras en 1.1 entradas.

Próximos compromisos:

Tanto Toronto como los Angels tienen el jueves libre y aún no han anunciado a sus abridores para las series que inician el viernes contra Cleveland y Kansas City, respectivamente.