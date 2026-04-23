Las pobres condiciones en que quedó el outfield del Estadio Quisqueya tras el concierto de Chayane (11 de abril) ha creado un mar de indignación y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, no solo se sumó a ella al calificarla de “inaceptable”, sino que prometió acciones ejemplarizadoras.

Acciones del Ministerio de Deportes ante el deterioro del Estadio Quisqueya

“Han destruido el terreno después de una inversión millonaria del Estado dominicano y eso es inaceptable”, expresó Cruz en declaraciones ofrecidas a la prensa durante la inauguración del Malecón Deportivo de Santo Domingo.

El funcionario agregó que desde el Ministerio ya se gestiona una reunión con los responsables del mantenimiento del estadio, advirtiendo que debe establecerse un “régimen de consecuencias”.

Los trabajos de remozamiento, previos a la celebración de la serie entre los Tigres de Detroit y la selección dominicana del Clásico Mundial costaron 500 mil dólares de dinero público e incluyeron una intervención profunda en el terreno, así como mejoras estructurales para adecuar el estadio a estándares de la MLB.

Eventos próximos y estado actual de las instalaciones deportivas

El Quisqueya será el anfitrión de la competencia de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (24 de julio al 8 de agosto), por lo que debe estar en las mejores condiciones.

Antes, en mayo acogerá conciertos de Ed Sheeran (9) y Kanny García (30), además de la Copa Malta Morena de fútbol infantil hasta el seis de junio.

“Y si tenemos que intervenir el voluntariado (patronato), que se intervenga; y si tenemos que cambiarlo, que se cambie”, enfatizó sobre la posibilidad de medidas drásticas al respecto.

Asimismo, insistió en la importancia de establecer responsabilidades ante el deterioro de los bienes públicos. “No podemos permitir que el estadio sea parte de un reparto. Debe existir una responsabilidad integral, donde cada daño tenga un responsable que responda”, afirmó.

Cruz contrastó la situación del Quisqueya con el estado del Estadio Olímpico Félix Sánchez, el cual -según indicó- se mantiene en condiciones óptimas pese a la celebración allí de conciertos de Bad Bunny, Romeo Santos y Karol G y actividades religiosas.

Señaló que este tipo de eventos debe servir para la autogestión y la autosuficiencia de las instalaciones, como se hace en el mundo entero.