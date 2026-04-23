Jonronazo de Oneil Cruz a 116.9 mph, el más fuerte conectado en esta temporada; Piratas ganan

Se necesita menos de un tanque de gasolina para manejar de Robinson, Texas, a Arlington, y aun con los precios elevados, los numerosos amigos y familiares del derecho de los Piratas, Braxton Ashcraft, que asistieron al Globe Life Field la noche del miércoles aprovecharon el viaje.

Ashcraft fue un destacado lanzador y receptor abierto en la escuela secundaria Robinson High School, cerca de Waco, a unas 110 millas de Arlington, graduándose en 2018.

El miércoles, en una victoria de 8-4 sobre los Rangers, Ashcraft lució tan dominante como desde que salió de casa, trabajando más profundo que nunca en un juego de Grandes Ligas, con siete innings, lanzando más pitcheos que nunca, 94, y saliendo de un aprieto al final para completar su última entrada.

La velocidad del derecho de los Piratas aumentó ligeramente en los cinco tipos de lanzamientos que utilizó el miércoles, especialmente en un slider bien afilado que empleó mucho más de lo habitual, 31 por ciento de sus pitcheos frente a un uso de carrera de solo 18.5 por ciento. También fue eficiente, reporta MLB.com.

En cinco entradas había realizado apenas 68 lanzamientos; un sexto inning de 10 pitcheos le dio más margen, y consiguió un ponche cantado y una doble matanza para cerrar un séptimo episodio de 16 lanzamientos.

Aunque Gregory Soto permitió dos carreras limpias en el octavo acto, lo que dejó a Ashcraft sin decisión, los Piratas colocaron corredores en las esquinas con sencillos de Nick Gonzales y Spencer Horwitz en la parte alta del noveno. Gonzales anotó con un toque en swing convertido en jugada de selección del emergente Jake Mangum.

Luego, el dominicano Oneil Cruz disparó un jonrón de tres carreras que rebotó en la parte alta del poste de foul del jardín derecho. La bola tuvo una velocidad de salida de 116.9 mph, el cuadrangular más fuerte conectado en MLB esta temporada.

Los Piratas se vieron abajo 2-1 temprano tras un jonrón de dos carreras de Josh Jung en el segundo inning, pero Ashcraft salió de ese episodio con tres outs consecutivos.

Los Piratas fabricaron tres anotaciones en el quinto inning, con tres sencillos, una base por bolas y un error en tiro. Brandon Lowe empató el juego con un sencillo productor y luego Bryan Reynolds impulsó la carrera de la ventaja con un imparable al jardín derecho.

El tiro del jardinero derecho de los Rangers, Brandon Nimmo, se fue por encima del cuadro, permitiendo que Lowe anotara en la jugada.