Fernando Tatis dirigirá a La Guaira en Venezuela

Fernando Tatis fue designado como el nuevo dirigente de los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ( FUENTE EXTERNA )

Los Tiburones de La Guaira sacudieron el panorama de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al anunciar la contratación de Fernando Tatis Sr. como su nuevo mánager para la temporada 2026-2027.

La movida coloca al estratega dominicano al frente de una de las organizaciones más seguidas del circuito, en una apuesta directa por experiencia, liderazgo y un cambio de rumbo competitivo.

El anuncio fue realizado por el presidente del club, Wilmer Ruperti, a través de un video difundido en redes sociales, en el que destacó la llegada de un dirigente con perfil ganador. Posteriormente, tanto la organización como la propia liga oficializaron la designación, resaltando su trayectoria y recorrido internacional.

Un cambio necesario en el banquillo

Tatis asumirá el mando en sustitución de Marco Davalillo, quien se desempeñaba como dirigente interino tras la salida de Gregorio Petit en noviembre de 2025. La decisión responde al irregular desempeño reciente del equipo, que finalizó la pasada campaña con marca de 27-29, quedando fuera de la clasificación.

Ese contexto llevó a la gerencia a buscar una figura de mayor peso en el ámbito regional. En ese sentido, la liga ha subrayado la experiencia de Tatis en el béisbol del Caribe, incluyendo su paso exitoso por la pelota dominicana, donde incluso fue reconocido como Dirigente del Año en la temporada 2024-2025.

Más que un nombre, una apuesta estratégica

La llegada de Tatis no solo genera impacto mediático, sino que también representa un intento por estabilizar una estructura que ha sufrido constantes cambios en el cargo. De hecho, el dominicano se convertirá en el quinto dirigente del equipo en apenas cuatro temporadas, reflejo de la inestabilidad reciente.

Además, arriba en plena actividad como mánager de los Algodoneros de Unión Laguna en la Liga Mexicana de Béisbol, lo que refuerza su perfil como un técnico vigente y competitivo, capaz de aportar orden táctico, manejo de clubhouse y resultados inmediatos.

Para La Guaira, esta contratación no se limita a corregir el cierre decepcionante de la campaña anterior. También envía un mensaje claro al resto de la liga: la organización quiere volver a ser protagonista y apostar por el campeonato, respaldada por un dirigente de alto perfil y credenciales comprobadas.