Los Filis de Filadelfia dejan en libertad a Taijuan Walker tras un difícil inicio de temporada

Los Filis de Filadelfia, actualmente sumidos en una mala racha, dejaron en libertad al veterano derecho Taijuan Walker antes del juego del jueves contra los Chicago Cubs, y subieron al derecho Nolan Hoffman desde Triple-A Lehigh Valley para ocupar su lugar.

Walker, quien se encuentra en su 14ª temporada en las Grandes Ligas, abandonó el clubhouse de los Filis un par de horas antes del encuentro del jueves.

El lanzador estaba en el último año de un contrato de cuatro años y 72 millones de dólares, y su salida se produce poco después de que el jardinero Nick Castellanos también fuera dejado en libertad por el equipo en febrero.

La decisión llega tras una racha de ocho derrotas consecutivas del conjunto que también envió al derecho Alan Rangel a Lehigh Valley después de la derrota del miércoles por 7-2 ante Chicago.

Una caída en el rendimiento

Walker tuvo un sólido primer año con los Phillies en 2023, logrando una marca de 15-6 con una efectividad de 4.38. Sin embargo, su rendimiento ha decaído drásticamente desde entonces. Comenzó la campaña de 2026 con un récord de 1-4 y una efectividad de 9.13 en cinco partidos. En sus últimas tres temporadas, acumuló un récord combinado de 9-19 con una efectividad de 5.67.

El miércoles, en el Wrigley Field, Walker permitió cinco carreras (cuatro limpias) y ocho hits en cuatro entradas de relevo largo, cargando con la derrota. Con el regreso del as Zack Wheeler programado para este sábado, Walker perdió su lugar en la rotación de abridores.

Declaraciones de la gerencia

Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, mencionó que el equipo intentó traspasar el contrato de Walker en "varias ocasiones", pero no hubo interesados.

"Sabemos, y él también lo sabe, que hizo todo el esfuerzo posible por retirar a los bateadores, pero simplemente no estaba funcionando", añadió Dombrowski. "Tal vez un cambio de aires le ayude".

Philadelphia todavía le debe a Walker 15,208,556 dólares de su salario de 18 millones para este año.

El respeto de sus compañeros

A pesar de sus problemas en el montículo, el mánager Rob Thomson elogió la profesionalidad de Walker.

"Es uno de los mejores compañeros y una de las mejores personas con las que he compartido", afirmó Thomson. "Este muchacho es un profesional, dejando de lado el rendimiento. Intentó de todo: ser el abridor, ser el relevista tras un 'opener', tratar de recuperar su velocidad... y lo logró, pero los resultados no llegaron. No fue por falta de esfuerzo de su parte".

Thomson también destacó la importancia de Walker en la campaña anterior: "Con las lesiones que tuvimos el año pasado, este hombre lanzó 125 entradas y básicamente nos ayudó a llegar a los playoffs".