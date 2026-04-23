MLB International Showcase 2026 reúne talento global en RD

Momento de acción de uno de los partidos del MLB International Showcase 2026 en el Estadio Quisqueya. ( NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE )

Más de un centenar de cazatalentos de las Grandes Ligas desembarca entre el martes y hoy por el estadio Quisqueya, con radar, libreta y cámaras en manos. Evalúa el talento premium internacional que busca firmar en los próximos dos mercados (2027 y 2028).

Es el MLB International Showcase 2026, donde la oficina del comisionado de Major League Baseball reúne a más de 130 prospectos internacionales y los presenta ante evaluadores de las 30 organizaciones de Grandes Ligas.

Las edades de los participantes oscilan entre los 15 y 16 años, con algunos lanzadores de 17 y 18 años para equilibrar el nivel competitivo.

Los jóvenes provienen de países como Venezuela, Colombia, Nicaragua, Curazao, Brasil, Cuba y República Dominicana, así como de mercados emergentes europeos para el béisbol, como Alemania y República Checa, en un evento que combina la evaluación deportiva con la formación integral.

MLB realiza este tipo de actividades desde 2013 con la finalidad de brindar a los equipos la oportunidad de observar, en un mismo escenario neutral, el talento identificado en diferentes países.

"Para nosotros todos los jugadores son iguales y representan lo mismo. Lo más importante es que disfruten el juego, maximicen su potencial y puedan llegar a Grandes Ligas, dentro y fuera del terreno", dijo Henry González, director de operaciones internacionales de MLB en la República Dominicana, en conversación con Diario Libre.

Las actividades no se limitan al aspecto deportivo; también incluye un enfoque educativo y formativo a través de charlas y paneles con figuras del béisbol.

Entre los participantes estuvieron los exjugadores Nelson Cruz, Joel Peralta y otros profesionales del área, quienes compartieron experiencias, los retos del béisbol profesional y la importancia de mantener la disciplina.

Luego de una jornada inicial de recepción y orientación integral sobre el negocio del béisbol, se realizó una segunda en la que los jugadores mostraron sus herramientas físicas -como velocidad en las 60 yardas, bateo, defensa y disparos desde el jardín derecho al plato-, para posteriormente pasar a la etapa final y competitiva, que comprende los dos últimos días, en los que se celebran partidos en vivo.

Estos encuentros permiten a los cazatalentos evaluar las condiciones de los participantes en situaciones reales de juego.

Este escaparate se ha consolidado como una plataforma clave para potenciar la visibilidad de los prospectos. Rafael Devers, Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Eloy Jiménez, el curazoleño Ozzie Albies y el venezolano Gleyber Torres han formado parte de este proceso.

La selección de jugadores se realiza a través de una red de entrenadores y programas de colaboración que MLB mantiene, conocido como el Programa de Colaboración con Entrenadores (Trainer Partnership Program), lo que permite identificar el talento disponible en cada región y ponerlo a disposición de las organizaciones.

MLB no solo es terreno de juego

Paraes esencial que las personas involucradas en la industria del béisbol sean "", dentro y fuera del terreno de juego, y latiene un papel fundamental.

Uno de los temas centrales en los procesos formativos de los miembros de las distintas organizaciones es la prevención del uso de sustancias prohibidas, así como la importancia de la formación académica.

Según González, el béisbol ofrece muchas oportunidades, pero no todos los involucrados llegan al máximo nivel como jugadores, por lo que la educación resulta clave en el proceso de crecimiento.