Los Mets colocan a Francisco Lindor en la lista de lesionados; Ronny Mauricio es convocado

Los Mets de Nueva York colocaron oficialmente al campocorto Francisco Lindor en la lista de lesionados de 10 días el jueves, debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. El movimiento se produce apenas un día después de que el equipo recuperara a Juan Soto de una lesión casi idéntica.

Para ocupar la vacante, los Mets han convocado al infielder Ronny Mauricio desde Triple-A Syracuse.

Un golpe duro en un momento clave

Lindor se lesionó durante la cuarta entrada del juego del miércoles contra los Minnesota Twins mientras corría las bases. Aunque el equipo logró romper una racha de 12 derrotas consecutivas esa misma noche, la pérdida de su capitán empañó la celebración.

Según el mánager Carlos Mendoza, la distensión de Lindor parece ser "más severa" que la que mantuvo a Soto fuera de acción durante 15 juegos.

"Es un golpe anímico, especialmente ahora que recuperábamos a Juan", comentó Mendoza. "Pero Lindor es un guerrero y sabemos que hará todo lo posible por volver pronto".

El regreso de Ronny Mauricio

El ascenso de Mauricio no es casualidad. El dominicano de 25 años ha estado "encendido" en las menores, bateando para .333 con 5 jonrones y un OPS de 1.142 en lo que va de abril.

Mauricio ya tuvo un breve paso por el equipo grande a principios de mes, donde incluso conectó un sencillo para dejar en el terreno a los Diamondbacks el 7 de abril.

Con Bo Bichette también en el roster, se espera que Mendoza alterne a Mauricio en el campocorto y otras posiciones del cuadro para aprovechar su gran momento ofensivo.

Los Mets esperan que la energía de Mauricio ayude a mantener a flote al equipo mientras Lindor inicia su proceso de rehabilitación.