Ángel Martínez brilla con dos jonrones en el triunfo de Guardianes 8-6 sobre Azulejos

Ángel Martínez tuvo una noche memorable al disparar dos jonrones y remolcar cuatro carreras, guiando a los Guardianes de Cleveland a una victoria 8-6 sobre los Azulejos de Toronto. El dominicano marcó su primer juego de múltiples cuadrangulares en Grandes Ligas y fue clave en un explosivo inicio ofensivo.

Por Toronto, Jesús Sánchez conectó un jonrón solitario en la primera entrada, su tercero de la temporada, mientras que Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-1. Sin embargo, el daño temprano al pitcheo de los Azulejos resultó decisivo.

Daniel Schneemann también disparó un cuadrangular. Los tres bambinazos llegaron contra el abridor de Toronto, Max Scherzer, quien permitió siete carreras en dos carreras y un tercio.

El primer jonrón de Martínez contra Scherzer, en la primera entrada, recorrió 388 pies (según las proyecciones de Statcast) y tuvo una velocidad de salida de 103.0 mph.

Su segundo jonrón recorrió 398 pies y tuvo una velocidad de salida de 105.2 mph. Ambos fueron parte de una gran noche para la alineación de los Guardians.

Martínez, ambidiestro al bate, tuvo dificultades desde el lado izquierdo en 2025, cuando bateó .197 con seis jonrones y un OPS de .545 en 315 apariciones al plato. Antes del viernes, bateaba .295 con dos jonrones y un OPS de .890 como bateador zurdo en 2026.