De Ramón Ferrer a Félix Neón: árbitros dominicanos avanzan hacia las Grandes Ligas

Félix Neón estuvo en la serie del 17 al 20 durante la visita de los Tigres de Detroit a los Medias Rojas de Boston en Fenway Park. ( FUENTE EXTERNA )

Ramón Ferrer es el pionero. Fue él quien dio el primer salto de un árbitro dominicano a las Grandes Ligas cuando ejerció por primera vez el 22 de abril de 2016. Justo una década y par de días más.

Eso dejó activo el camino para que otros dominicanos se colocaran en ruta para conseguir el sueño de alcanzar la Major League Baseball. Al fin y al cabo esa es otra manera de estar en la industria.

A la fecha, cinco dominicanos se encuentran en esa industria, de momento en las ligas menores, lo que en definitiva termina como un modo de vivir y de navegar a tope si alcanza el máximo nivel.

Varias fuentes citan que los árbitros de la MLB perciben salarios diferentes según su nivel de experiencia. Según Front Office Sports, los árbitros ganan entre 150,000 y 450,000 dólares, con un salario promedio de 300,000 dólares por temporada.

Es por donde debe rondar Ferrer, ahora que tiene 10 años en las Mayores.

Es por donde caminará en un futuro, ojalá no muy lejano, Félix Neón, quien pisó el escenario mayor el pasado 17 de abril, en la serie entre los Tigres de Detroit y los Medias Rojas de Boston, en el Fenway Park.

Al día siguiente, el 18, pasó a ser árbitro de home plate junto a Lance Barksdale (1B). Will Little (2B) y Ryan Additon (3B).

La condición de Neón es de sube y baja. Completada esa serie bajó a Triple A.

Hanley Acosta es un árbitro de 10 años en Triple A también; Junior Torres ejerce en Doble A; Ricardo Capois y Nathanael Rodríguez en Clase A y Albert Ureña en Rookie League.

Cambio de vida

Ser parte de la industria en el rol de árbitro le puede cambiar la vida a un colegiado.

En Ligas Menores, reportó Baseball America, la Asociación de Árbitros de Ligas Menores de Béisbol (ALMU) aprobó un nuevo Convenio Colectivo de cuatro años. El pacto establece que los árbitros recibirán 2,800 dólares mensuales en Rookie League; 3,000 dólares en la Clase A Baja y 4,500 dólares en la Triple A.

En el país también se observan progresos, destaca el presidente de la Dominican Summer League (DSL), Orlando Díaz. A través de esa Liga "hemos logrado adecentar los salarios y ahora mismo durante nuestros tres meses de verano y parte de los programas que hacemos en invierno, un árbitro se puede ganar 200,000 pesos". La DSL utiliza entre árbitros, anotadores y el streamer unas 100 personas.

Reportes señalan que en Liga Dominicana de Béisbol los árbitros ganan entre 3,000 y 6,800 pesos, según la clasificación. Esa cifra última la recibe el chef umpire.

Mujeres árbitros ¿por qué no? Jen Pawol es reconocida como la primera mujer en trabajar en un juego de Grandes Ligas. Pues esa misma puerta se abrió ya en República Dominicana en el 2025 con la primera mujer que trabajó en la DSL. Ella es de origen venezolano, pero este año, informa Orlando Díaz, también se encuentra otra árbitro de San Pedro de Macorís "que tiene dos años con nosotros" y otras dos jóvenes que buscan recorrer la misma senda para dar el salto. Díaz, es también presidente de la asociación de árbitros dominicanos. Una fuente ligada a la Academia de Árbitros de la Lidom señala que esta entidad también mantiene las puertas abiertas para esos fines.