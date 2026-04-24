Entre el caos y el alivio: Mets vencen a Mellizos pese a colapso de Brazobán

Bo Bichette fue clave en el triundo de los Metros ( AFP )

En un partido que rozó el absurdo y la tragedia deportiva, los Metros de Nueva York lograron contener una rebelión tardía para vencer 10-8 a los Mellizos de Minnesota. La victoria, la segunda al hilo tras una estrepitosa racha de 12 derrotas, estuvo marcada por una confusión técnica en el noveno inning y un desplome del relevo dominicano.

Confusión en el montículo

El drama alcanzó su punto máximo en la novena entrada cuando se produjo un malentendido en las llamadas al bullpen.

El dominicano Huascar Brazobán subió a la lomita al mismo tiempo que el cerrador estelar Devin Williams comenzaba su marcha hacia el diamante, obligando a una pausa mientras el cuerpo técnico intentaba aclarar quién debía lanzar.

Brazobán y el Grand Slam

Antes del incidente, el panorama se tornó oscuro para Brazobán. El derecho dominicano, que buscaba sellar una cómoda ventaja, permitió el primer grand slam de su carrera en las Mayores ante el bate de Ryan Jeffers.

Minnesota, que llegó a estar debajo 6-1 en el cuarto y 7-3 en el octavo, aprovechó el descontrol de los lanzadores de Queens para poner el juego por la mínima, hasta que un doble remolcador de tres vueltas de Bo Bichette terminó por inclinar la balanza definitivamente para los locales.

Soto sigue buscando el ritmo; Lindor a la lista de lesionados

En el apartado de las figuras, las noticias fueron mixtas para los dirigidos por Carlos Mendoza:

Juan Soto: En su segundo juego tras regresar de una lesión en la pantorrilla que lo apartó por 15 días, el estelar dominicano se fue de 3-0 con dos boletos , mostrando que aún busca recuperar el "timing" con el madero.

Francisco Lindor: La nota negativa fue el movimiento del boricua a la lista de lesionados por molestias en la pantorrilla , una baja sensible para la alineación neoyorquina.

Christian Scott: En su regreso tras casi dos años de ausencia (julio 2024), el abridor de los Mets apenas duró 1.1 entradas, otorgando cinco boletos en una presentación para el olvido.

Con este triunfo, los Mets intentan dejar atrás su peor bache de la temporada, aunque las dudas sobre la estabilidad de su cuerpo de relevistas permanecen sobre la mesa.