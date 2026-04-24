Los Yanquis logran la barrida ante los Medias Rojas

Los New York Yankees atraviesan su mejor momento de la joven temporada. Con una labor monticular dominante de Cam Schlittler y un bateo oportuno que evocó hazañas de finales de los 60, los Bombarderos del Bronx derrotaron este jueves 4-2 a los Medias Rojas de Boston, completando la barrida de tres juegos y extendiendo su racha de victorias a seis consecutivas.

Schlittler: El verdugo de su infancia

El derecho de 25 años, oriundo de la zona (Weymouth), no tuvo piedad del equipo al que animaba de niño. Schlittler (3-1) trabajó 8 entradas de apenas 4 hits y una carrera limpia, bajando su efectividad a un impresionante 1.77.

Apoyado por su familia en las gradas, el diestro ponchó a cinco y otorgó un boleto en la salida más larga de su carrera en temporada regular.

Remontada con sabor a historia

Aunque Boston tomó la delantera en dos ocasiones gracias a un doble de Marcelo Mayer y un jonrón de Carlos Narváez, los Yankees (16-9) supieron reaccionar:

Jazz Chisholm Jr. empató el juego en la quinta con un cuadrangular de 333 pies por el poste de Pesky.

En el séptimo, con las bases llenas, Cody Bellinger salió de la banca para conectar un sencillo remolcador de dos carreras ante Greg Weissert.

Dato Histórico: El hit de Bellinger para dar la ventaja como emergente es el primero de este tipo para un Yankee en Fenway Park desde que Elston Howard lo hiciera el 23 de abril de 1967.

Boston en picada

Mientras Nueva York lidera la Liga Americana, los Medias Rojas (9-16) se hunden en el sótano de la división, a siete juegos de la cima. La ofensiva de Boston fue silenciada casi por completo en la serie, anotando apenas tres carreras en tres partidos.

Por los Yankees, Aaron Judge impulsó una, mientras que Giancarlo Stanton vivió una noche para el olvido al poncharse en cuatro ocasiones. David Bednar cerró el noveno sin contratiempos para acreditarse su séptimo salvamento.