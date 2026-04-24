Junior Caminero despacha dos jonrones en la victoria de los Rays sobre Mellizos

Junior Caminero, a la derecha, se dirige hacia home luego de conectar uno de sus cuadrangulares. ( X / @ORLANDOSPORTS )

Junior Caminero levantó y bajó su pierna izquierda, giró su cuerpo y ejecutó el tipo de swing por el que, comprensiblemente, se ha hecho famoso: rápido, potente y feroz.

Mantuvo el brazo izquierdo extendido y observó cómo la pelota volaba hacia la red, a cientos de metros de distancia, rumbo a un lugar al que pocos pueden aspirar a llegar.

"Simplemente le pegué a la pelota con todas mis fuerzas, le di todo lo que tenía", dijo Caminero a través del intérprete Kevin Vera.

Lo que hizo con dos pelotas de béisbol la noche de este viernes fue impresionante en la victoria de los Rays de Tampa Bay por 6-2 sobre los Mellizos de Minnesota en el Tropicana Field.

Enfrentándose a su excompañero Taj Bradley en la primera entrada, Caminero esperó tres lanzamientos seguidos para ponerse en ventaja en la cuenta, y luego conectó un jonrón con una recta alta de 97.5 mph por el centro y justo por encima de la zona de strike.

La pelota salió disparada de su bate a 178 km/h y voló directamente hacia el jardín central, describiendo un arco sobre la pantalla del bateador y aterrizando en la red protectora sobre el Budweiser Porch.

El séptimo jonrón de la temporada de Caminero recorrió una distancia estimada de 137 metros, según Statcast.

Fue el jonrón más largo de su joven carrera, el más largo en el Tropicana Field desde el de 138 metros de Josh Lowe el 24 de agosto de 2023, y el más largo de un bateador de los Rays desde que Brandon Lowe conectara uno de 140 metros contra los Athletics en agosto pasado.

Ese fue el primer jonrón que permitió Bradley en toda la temporada, pero Caminero y Jonathan Aranda contribuyeron a aumentar esa cifra con dos partidos de múltiples jonrones: el quinto de Caminero y el primero de la carrera de Aranda.

Caminero, segundo en la alineación, bateó de 4-2, dos jonrones, dos anotadas y tres remolcadas.

Fue el primer partido de los Rays con varios jugadores conectando jonrones desde que Mike Zunino y Nelson Cruz lo hicieran en Boston el 7 de septiembre de 2021.

Fue apenas su segunda actuación de este tipo en el Tropicana Field, ya que Ryan Hanigan y Wil Myers conectaron dos jonrones cada uno contra los Yankees el 19 de abril de 2014.

Caminero coronó la explosión ofensiva con un jonrón de dos carreras de 435 pies al jardín central contra Bradley, un lanzamiento después de que este conectara un foul por la línea del jardín izquierdo.

En la cuarta entrada, Aranda conectó una recta interior que recorrió aproximadamente 402 pies hasta las gradas del jardín derecho.

En la sexta entrada, conectó un jonrón solitario casi idéntico, esta vez una curva interior que recorrió aproximadamente 414 pies hacia el jardín derecho contra Bradley, para su segundo jonrón de la noche y sexto de la temporada.

El abridor Drew Rasmussen se encargó de la difícil tarea en el montículo, limitando a los Twins a solo una carrera, cinco hits y una base por bolas, ponchando a seis bateadores en seis entradas.

El derecho se vio en apuros en la cuarta entrada tras permitir un sencillo al inicio, seguido inmediatamente por un doble, pero con calma ponchó a Victor Caratini y Kody Clemens —ambos con el cambio de velocidad que perfeccionó durante la pretemporada— antes de que el segunda base Ben Williamson corriera una larga distancia para atrapar un elevado de Royce Lewis en el jardín derecho.